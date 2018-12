Google Trends: Entérate que fue lo más buscado por los peruanos este año

Ahora podemos saber qué fue lo más buscado en la web gracias a Google que ha compartido los personajes, eventos, música, películas, entre otros temas, más buscados en nuestro país. Mira la lista que te mostraremos a continuación.

Empezamos con las canciones. El género que más sensación ha causado en el país sin duda es el reggaeton, ya que los cinco primeros puestos pertenecen a este género. El quinto puesto es 'Sin Pijama' de Becky G y Natti Natasha, continúan 'Me niego', 'Amórfoda', 'Taki Taki' y lo más buscado en esta sección fue 'Te boté' de los cantantes Nio García, Casper y Darrel que también tiene un remix junto a Bad Bunny, Ozuna y Nicky Jam.

En la sección deportes, el Mundial de Rusia 2018 fue lo más buscado, seguido del clásico Alianza Lima vs Universitario. Otro clásico que atrajo la atención de los peruanos fue el polémico Boca vs River, continuando con la Champions League y Barcelona vs Real Madrid.

Si hablamos de las películas, la cinta en honor a Freddy Mercury, Bohemian Rhapsody fue la más buscada, Avengers: Infinity War y Venom le siguen. Lamentablemente, ninguna película peruana ocupó los cinco primeros lugares, puesto que esta lista finaliza con La monja y Deadpool 2.

Paolo Guerrero fue el personaje que atrajo la atención de los peruanos tras su incorporación a la selección en el Mundial y su posterior sanción que debía seguir cumpliendo. El fallecido periodista Daniel Peredo también fue tendencia, así como la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el dj Avicii.

Pero algo que puede preocupar es que en la búsqueda general que hicieron los peruano aparece Momo, un personaje cuyo juego se viralizó por WhatsApp y puede ser muy peligroso. Daniel Peredo, el Mundial de Rusia y Paolo Guerrero también están en esta lista. Sin embargo, las Elecciones 2018 se lleva el primer lugar de lo que más buscaron en Google.

Mira la lista completa aquí: