Huawei Mate 20 Pro: pusimos a prueba la resistencia ‘bajo el agua’ del smartphone de triple cámara [VIDEO]

Retamos al Huawei Mate 20 Pro, smartphone lanzado por Huawei, y lo sumergimos 'bajo el agua' para medir su resistencia, aquí te mostramos los resultados.

¿El Huawei Mate 20 Pro resiste y funciona bajo el agua? Pusimos a prueba el último smartphone de la compañía china Huawei durante dos semanas y lo sometidos a un riguroso reto 'bajo el agua', una de las opciones que presenta el dispositivo con triple cámara Leica, inteligencia artificial y su famoso procesador de 7nm, el Kirin 980. Todos los resultados lo puedes ver en el video.

La República tuvo acceso al celular Mate 20 Pro gracias a Huawei Perú, y en esta nota te mostramos las primeras impresiones del smartphone de alta gama que pusimos a prueba durante dos semanas, una de estas fue una grabación bajo el agua.

En buque de Huawei viene en una pequeña caja de color negro que alberga el Mate 20 Pro, un protector de goma transparente, un cargador de salida USB, cable tipo C, audífonos con terminal tipo C y un adaptador de auriculares de tipo C a Mic, más una guía.

A simple vista, el Huawei Mate 20 Pro sorprende por su diseño ergonómico y acabado de cristal con curvas suaves; sin embargo, las huellas quedan impregnadas al instante. Para su tamaño de 72.3 mm de ancho, 157,8 mm de alto y un espesor de 8,6 mm; el smartphone es muy ligero en peso (198 gramos) a diferencia del Galaxy S9, equipo con el que fue comparado.

La triple cámara Leica que posee el Huawei Mate 20 Pro resalta al tacto, en los bordes incluye los típicos botones de volumen y de encendido. En esta versión de los modelos Mate 20 se quitó el lector de huella digital externa para incluirlo en la pantalla. No tiene zona de parlantes, ya que esta se fusionó con la entrada Tipo C del cargador, este detalle reduce un poco la potencia del sonido en la reproducción de video.

Batería

Eid Hirs, Gerente General de Relaciones Públicas de Huawei Perú, indicó que la batería del Huawei Mate 20 Pro es uno de los puntos fuertes del equipo, para comprobarlo, sometimos al smartphone a más de 3 horas de reproducción de videos en YouTube, una hora de juego en Pokémon Go (con el GPS activado), más una hora usando la cámara en fotos y video, todo ello por dos días seguidos con un porcentaje inicial de batería al 100. El resultado dejó una batería al 30 %, el equipo se mantuvo con una buena temperatura, de esa forma pudimos constatar que, efectivamente, los 4.200 mAh con las que cuenta el dispositivo en su núcleo de batería soportan horas de uso continuo sin perjudicar el rendimiento.

Cámara Triple Leica

Una de las características más importantes del Huawei Mate 20 Pro son sus tres cámaras traseras (40 megapixeles de principal, 20 megapixeles de gran angular, 8 megapixeles de teleobjetivo) y una frontal de 20 megapixeles. Al abrir la cámara pudimos encontrar siete modos para usar el lente: Apertura, noche, retrato, foto, video, profesional y más, esta última incluye diversas opciones.

Así lucen las fotos tomadas con la cámara frontal del Mate 20 Pro:

Así lucen las fotos del #HuaweiMate20Pro tomadas con la cámara frontal. Modo: Normal (izquierda), belleza (derecha). pic.twitter.com/JcQXcZZPIk — O. Mitsi Zuñiga (@0rnelafunk) 10 de diciembre de 2018

Aquí el resultado de usar los modos de cámara que incluye el teléfono:

Lo que notamos en las fotos nocturnas es que la calidad baja un poco en resolución, pero la iluminación resalta los objetos. Las imágenes capturadas de día resultaron en alta calidad y mejoradas por los modos que incluye el sistema.

Sistema

El teléfono de Huawei cuenta con un sistema operativo EMUI 9 que trabaja con la versión Android 9, una memoria de 128 GB con 6 GB de RAM y admite una tarjeta extra de 256 GB. Lo que dota de inteligencia artificial al Mate 20 Pro es el procesador de 7nm Kirin 980, este mejora los niveles de navegación en web y GPS, agiliza el tiempo de descarga, permite el reconocimiento facial en 3D para desbloquear el equipo, traducción de información en tiempo real, entro otros detalles más.

Resistencia

La sección de videojuegos de La República retó al Mate 20 Pro a diversos juegos móviles, el resultado puedes revisarlo en este enlace. Una de las pruebas extremas a la que sometidos al dispositivo fue la resistencia bajo el agua, no solo sumergirla, sino tomar fotos y grabar la resolución de video.

En compartimos el siguiente review del Huawei Mate 20 Pro: