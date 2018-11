Instagram: las notas de voz es la nueva apuesta de la aplicación [FOTOS]

Desde que Facebook compró Instagram por una millonaria suma en el 2012, el aplicativo ha estado en constante innovación. Al comienzo la app era solo una plataforma dedica exclusivamente a la difusión de imágenes, pero con el transcursos de los años, este transformó radicalmente su visión inicial. Recientemente la compañía anunció que es el turno de 'notas de voz'.

Actualmente, en Instagram se puede realizar transmisiones en vivo, responder comentarios, subir videos de una hora por Instagram TV, creer anuncios y subir los famosos Stories con etiquetas y stickers. De todos los cambios, el menos esperado fue la inclusión de mensajes directos o 'Chats' como los usuarios lo denominan, a esto se sumaría los mensajes de voz.

El aplicativo que está disponible para el sistema operativo Android y iOS, tendrá una actualización y este incluirá la función de 'notas de voz'. Instagram se encuentra en total expansión y la nueva incursión tomó por sorpresa a los usuarios.

A través de Twitter, la especialista en ingeniería inversa, Jane Manchun Wong, reveló que futura versión de Instagram. En su publicación adelantó el panel de uso que tendrá el aplicativo luego de incluirse las 'notas de voz'.

La nueva función que tendrá Instagram cada vez muestra al aplicativo como una hermano de WhatsApp, ya que ambos comparten similares características: Estados (historias), mensajes, GIF; y ahora las notas de voz.

Instagram is working on voice messaging!



It appears to be non-functional as of now but the code indicates: "Voice message, press and hold to record" pic.twitter.com/897D5l57co