Snapchat tiene nuevos filtros diseñados tan solo para tus gatos

Snapchat anunció recientemente la introducción de filtros para gatos, lo cual da a entender que a partir de ahora la aplicación tendrá la capacidad de detectar la cara de los mininos. Recordemos que antes los filtros solo localizaban los rostros humanos y si tan solo tenías algo de suerte, podía funcionar en tu mascota.

A través de Twitter, la aplicación dio a conocer esta nueva característica e incluso se animaron a mostrar algunos ejemplos. “Lentes. Para los “cool cats” y sus gatos cool. Pruébalos amiauhora”, se puede leer en el tuit que emitió Snapchat.

¿Cuáles son los nuevos filtros de Snapchat? A partir de ahora tu gato podrá tener alas de demonio, lentes, cuernos de unicornio, coronas de flores y orejas de animales.

Cabe mencionar que esta actualización tan solo funciona en gatos y hasta el momento se desconoce el motivo por el que Snapchat se ha enfocado solo en esta mascota.

Como era de esperarse, esta noticia alegró a millones de usuarios de Snapchat, quienes se manifestaron a través de las redes sociales y felicitaron a los creadores de los filtros.

