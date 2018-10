Roku agrega Amazon Prime Video en Perú

Roku anunció que Amazon Prime Video ya está disponible en la plataforma streaming de Roku® en el Perú. Prime Video le ofrece a los usuarios de Roku un fácil acceso a una colección de películas, episodios de TV y series de Prime Original que están disponibles exclusivamente en Prime Video para streaming instantáneo sin costo adicional para los que ya tienen una membresía de Prime o Prime Video.

“Prime Video le ofrece a los consumidores acceso a una gran selección de entretenimiento que puede ser visto por streaming en alta resolución y en una impresionante calidad 4K HDR,” dijo Tedd Cittadine, vicepresidente de distribución de contenido en Roku. “Prime Video es una fuente de entretenimiento muy popular en nuestra plataforma en los Estados Unidos y el Reino Unido, y estamos seguros de que será

un éxito en América Latina".

Con el acceso a la extensa colección de galardonadas series de Prime Original, películas y programas de TV, los usuarios de Roku podrá acceder instantáneamente por streaming a títulos populares disponibles en HD y 4K HDR, tales como la nueva serie mexicana Un Extraño Enemigo, la nueva serie de Tom Clancy Jack Ryan con el actor John Krasinski, la serie ganadora del Emmy y del Golden Globe The Marvelous Mrs. Maisel, American Gods y nuevas temporadas de series favoritas como The Grand Tour, The Man in the High Castle y Goliath, protagonizada por el actor ganador del Golden Globe Billy Bob Thornton. Los usuarios también podrán sumarse a la anticipada espera de las series de Prime Original como LOL: Last One Laughing de Eugenio Derbez, que llegará a finales del 2018.

“Nuestro enfoque con Prime Video siempre ha sido de ofrecer el mejor contenido para nuestros clientes en todo el mundo. Parte de esto significa crear películas, episodios de TV y series de Prime Original

como Jack Ryan de Tom Clancy que sean de fácil acceso y simples de encontrar,” dijo Tim Leslie, vicepresidente de la expansión internacional de Prime Video en Amazon. “A medida que vayamos expandiendo el acceso a Prime Video en la plataforma Roku mundialmente, nos dará mucho gusto el poder ofrecer nuestro servicio a más clientes a través de nuevos dispositivos en todo el mundo.”

Los usuarios de Roku podrán encontrar el canal de Prime Video en el Roku Channel Store a través de la pantalla principal de su televisor. Prime Video está disponible en los siguientes dispositivos Roku: Roku Express+ (modelo 3910X) y Roku Streaming Stick+ (modelo 3810MX). Los nuevos clientes se pueden registrar a través de su dispositivo Roku o en PrimeVideo.com. Sobre Roku, Inc.

Cabe indicar que Roku es la empresa pionera en el streaming a la TV. Roku conecta usuarios al contenido de streaming que aman, habilita a publicadores de contenido a construir y monetizar grandes audiencias, y le provee a los anunciantes posibilidades únicas para llegar a los consumidores. La compañía fue fundada por Anthony Wood, inventor del DVR. La casa matriz de Roku se encuentra en Los Gatos, California, Estados Unidos.