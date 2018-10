WhatsApp: Facebook podría leer tus mensajes a partir del 2019, así puedes evitarlo

¿Será el fin de la privacidad en WhatsApp? Facebook incursionará en los anuncios a partir del 2019, esto pone en riesgo la seguridad de los usuarios, pues la publicidad que pretende implementar la compañía de Mark Zuckerberg se basa en los mensajes que en la aplicación se intercambian. Esta noticia cayó como agua fría a quienes usan la plataforma.

Esta noticia se supo debido al reciente artículo que salió en la revista Forbes donde en cofundador de WhatsApp, Brian Acton, anunciara que Facebook está intentando formas de burlar el sistema de seguridad para implementar publicidad.

Como se sabe, el único dato que Facebook obtiene de los usuarios de WhatsApp es el número de teléfono, incluso hace algunos meses, una de sus actualizaciones, en ambas aplicaciones, permitió que estén enlazadas, lo que sorprendió a los internautas.

A raíz del anuncio de Forbes, el ex jeje de seguridad de Facebook, Alex Stamos, declaró en su cuenta de Twitter que las compañías de tecnología " necesitan encontrar un modelo de negocio sostenible para comunicaciones cifradas de extremos a extremo y administradas por profesionales"

I don't want to weigh into the personal side of the WhatsApp vs Facebook fight, as there are people I respect on both sides, but I do want to use this as an opportunity to talk about the future of end-to-end encryption. (1/13)