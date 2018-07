Tras su regreso de Roma, a donde viajó para recibir su nombramiento como nuevo cardenal peruano de manos del papa Francisco, monseñor Pedro Barreto llegará hoy a su arquidiócesis, Huancayo, donde será recibido con un gran homenaje y celebrará su primera misa allí tras su investidura.

Antes, estuvo unos días en Lima y se dio tiempo para una entrevista con La República TV, en la que habló de su reciente reunión con el presidente Vizcarra –junto al cardenal Juan Luis Cipriani y el presidente de la Conferencia episcopal Miguel Cabrejos-, de la corrupción que se ha destapado en el Poder Judicial, de los derechos LGTB, de la pederastía en la iglesia y hasta de la existencia del demonio.

Usted tuvo una reunión con el presidente. ¿Qué ánimo hubo en ese encuentro?

Yo tenía un motivo muy personal: agradecer al presidente Vizcarra por la hermosa y alentadora carta que me envío a Roma a través de la embajadora del Perú ante la Santa sede. Fue una conversación muy amigable. Le reiteramos al señor Presidente que, desde nuestra misión evangelizadora, estamos dispuestos a apoyar la lucha contra la corrupción para fomentar una cultura de la honestidad. Además, le compartimos nuestra preocupación por la creciente desnutrición infantil en los pueblos alejados, por el tema de la mujer, por los feminicidios, por las violaciones de niñas y niños, y por el cuidado de nuestra casa común (la tierra). Estos cuatros desafíos que también son la agenda de la iglesia en el mundo.

En medio de la indignación, el país le está pidiendo al presidente Vizcarra mayor energía y liderazgo en la lucha contra la corrupción. ¿Lo vio usted con la suficiente energía?

Bueno, poniéndonos en su lugar, realmente él está en una situación bien difícil por todo lo que está ocurriendo. No sólo es el Poder Judicial: es en todos los frentes. Pero yo sí escuché de él mucha convicción sobre esta reforma. Y no de cambiar una persona u otra, sino el sistema. Y manifestó que se tiene que trabajar desde la realidad el país y ahí coincidimos, porque la iglesia católica está a lo largo y ancho del Perú. Y lo primero que debemos hacer es escuchar, pero también hay que discernir qué es lo mejor para levantar el ánimo caído, porque realmente estamos indignados y yo, como peruano, también. Cuando llegué hace dos días de Roma, me encuentro horrorizado con que Juanita (Mendoza, quien fue quemada por su cuñado) murió en Cajamarca, y Eyvi Agreda también. Luego, estos audios. Yo digo: ¡¿Qué está pasando?!

Hay quienes dicen que somos una sociedad enferma. ¿Lo somos?

No creo que sea enferma. Lo que sí es una sociedad que se ha acostumbrado a la mediocridad, y la mediocridad es el más o menos. Aquí yo repito algo que dijo Jesús: “Cuando ustedes hablen, digan sí lo que es sí y no a lo que es no”

Usted acaba de hablar de la la violencia contra la mujer ¿Eso no está en la esencia de los valores de la sociedad? ¿No está en el machismo?

Aquí tocamos un tema crucial. Habría que estudiar estos casos de feminicidios, de violencia contra la mujer, de abuso sexual con niñas. ¿No es fruto de lo que los niños ven en su propia familia? Cuando un niño desde pequeño ve como el papá maltrata, insulta, golpea a la mujer, tenemos también ahí un potencial machista.

Pero colectivos como Con mis hijos no te metas o Padres en acción dicen que el Ministerio de Educación no tiene autoridad para formar en valores, sino que debe hacerse en los hogares.

La verdad no está ni en un lado ni en el otro: la verdad está en el conjunto. Es verdad que la familia es la principal educadora de sus propios hijos. Es en la familia donde se sientan las bases de esos principios y de esos valores. Pero también el centro educativo es un ambiente donde se corroboran esos principios y valores. Por tanto, tiene que haber una sinergia.

¿Qué posición tiene frente al enfoque de género que el Ministerio de Educación quiere implementar y que se refiere a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y el respeto de las diferencias?

Tengo entendido que ha retirado esa afirmación “de género”.

Provisionalmente, porque está en el Poder Judicial

Claro, eso se presta a una interpretación negativa o tendenciosa o ideológica.

¿Usted considera que existe la ideología de género, monseñor?

No hablo de ideología. Lo que hablo es que, desde la fe, Dios creo al varón y la mujer a su imagen y semejanza. Por tanto, ambos tienen derechos inalienables, pero también unos deberes de complementación. Podemos hablar de la equidad entre el varón y la mujer. Esto sí es doctrina de la iglesia. Lo demás es pelearse por una palabra: que si enfoque, que si ideología.

Ya que hablamos del tema varón y mujer, ¿qué de las minorías sexuales? La iglesia siempre ha dicho que se les ama y se les recibe, siempre y cuando dejen de ejercer su sexualidad.

Bueno, el mismo papa Francisco dijo “¿Quién soy yo para juzgarlos”? Yo creo que hay muchas causas por las cuales puede haber una derivación a un lesbianismo, un homosexualismo. En las familias, y mi familia tampoco está exenta de este tema, a veces se ve como algo muy pecaminoso. Pero yo creo que merecen nuestro respeto total, irrestricto, porque es una persona humana.

Muchos grupos fundamentalistas exigen que ellos dejen de vivir su sexualidad. ¿Qué piensa usted de eso?

Bueno, también yo podría decir que hay varones o mujeres que están casados, pero que viven en adulterio constante. Uno puede tener una tendencia, pero si vive conscientemente y no la práctica, es una persona ejemplar. Hay testimonios de personas que, podríamos decir, son más amanerados, pero viven correctamente, a pesar de que son objetos de mofa y de broma. En cambio, hay otros que aparentemente son “normales”, pero que viven una vida totalmente desordenada.

Usted ha calificado a (Luis) Figari como un pervertido y es la primera vez que alguien de la iglesia lo dice con todas sus letras. ¿Esto marca un estilo suyo? ¿Figari no es sólo un “árbol caído” (frase que usó Juan Luis Cipriani para defender a un sacerdote pedófilo)?

No, es un pervertido. Está demostrado que ha habido pedofilia. Y esa es una de las cosas en las que tenemos que hacernos una autocrítica y se lo hemos manifestado al Santo Padre. Una persona que practica la pedofilia es una pervertido sexual. Otra cosa es la misericordia, pero el hecho es eso: una perversión.

¿Y no debe responder a la justicia humana?

Pero lamentablemente no hay denuncias del Poder Judicial. Ahora, el proceso canónico sigue en pie. El Papa habló claramente: Luis Fernando Figari será sentenciado y la sentencia saldrá en febrero (pasado), un mes después de su visita. Nosotros cuando fuimos a Roma preguntamos con claridad cuál es esa sentencia, porque no teníamos ninguna información aquí. El Papa dijo: “está en una situación gravísima”. Nos dijo más, pero de ahí ya entendemos que la sentencia es muy fuerte.

Hace cuatro años, la ONU dijo que la iglesia encubrió sistemáticamente estos casos. ¿Por qué ha ocurrido esto en el seno de la iglesia?

Tenemos que ser muy transparentes y muy claros. La iglesia ha cometido un gravísimo error en la historia. Estamos hablando de casos de 50 años atrás, no de casos recientes. ¿Cuál era la actitud de la iglesia? Era más bien: para no dañar la imagen de la iglesia, mejor que no se sepa. El obispo cambiaba de un lugar a otro, pero eso es términos morales es complicidad. El papa Francisco y el Papa Benedicto han sido muy claros: han pedido perdón. La iglesia no puede tener dos caras.

Se ha dicho, desde la propia iglesia, que había hasta un 5% de sacerdotes involucrados en pedofilia y se dice que el celibato ha propiciado eso…

Hay varias variables que podríamos detallar, pero no creo que sea el problema del celibato, porque una persona con tendencia a la pedofilia, si no es célibe, está en la sociedad y va a cometer el delito. Yo creo que está enquistada en el corazón del hombre esa tendencia al mal y tenemos que hacer una lucha frontal contra el mal en cualquiera de sus formas.

Y ya que hablamos del mal, volvamos al tema de la corrupción. ¿Qué se necesita hacer?

Estamos cansados de palabras: que la corrupción, que los audios, que los vídeos. Yo creo que hay que actuar. Y la acción es la cultura de la honestidad y siempre afirmo que la honestidad dignifica a la persona, a la sociedad y es económicamente rentable. La corrupción afecta a todos, especialmente a los más pobres.

¿La corrupción está enquistada en nuestra sociedad?

El mal está enquistado bajo diversas formas. El Papa, en la encíclica Cuidando la casa común dice que el mal está conectado y Jesús dice muy claramente que los hijos de las tinieblas, léase corrupción, son más astutos que los hijos de la luz (honestidad, transparencia, verdad). ¿Pero qué pasa? Que los “astutos”, los hijos de las tinieblas, de la corrupción, están organizados, son una red. Y el papa ha dicho que el corrupto nunca va a reconocer que es corrupto.

¿Piensa que políticos deben liderar esta lucha contra la corrupción, estando tan involucrados?

Con el seis por ciento que tiene de aprobación el Congreso, según me dicen -no hay que fiarse mucho de las estadísticas, pero algo puede decirse-, yo no creo que están moralmente capacitados para liderar.

¿Quién debe liderarlo, monseñor?

Yo creo lo mismo que dice el Presidente: conformar una comisión, y creo que ya la conformaron con gente muy honesta. Él incluso nos dio nombres que, por evidente discreción, no los puedo decir, son personas honorables, realmente confiables.

Es la primera vez que tenemos dos cardenales en nuestro país y nosotros conocemos a Monseñor Cipriani, conocemos su estilo. ¿Cuál quiere usted que sea su marca, su huella, en el cardenalato?

Yo seguiré siendo lo que soy. Con autenticidad. A mí no me cambia en absoluto el ser cardenal.

¿Usted es amigo del cardenal Cipriani?

Sí. Tenemos una buena relación, tan es así que, en Roma, él participó de la creación cardenalicia, estuvo en las reuniones previas y se expresó con mucha generosidad sobre mi persona. En ese sentido, hay unidad, pero también hay pluralidad, y la pluralidad en la iglesia enriquece la unidad. Yo siempre digo, una pluralidad que divide, que enfrenta, viene del demonio y hay que rechazarlo. Porque el demonio existe.

A propósito, para usted, monseñor, ¿quién es la “Señora K”?

Pregúntenle a Dios mejor (Risas).