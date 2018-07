YouTube: Las nuevas previsualizaciones automáticas ha generado críticas de los Youtubers

Youtubers están molestos por los nuevos cambios en la plataforma. Esto se debe a las imágenes de previsualización de los videos y su reproducción automática llamado por YouTube como 'thumbnails'.

Recientemente, la popular plataforma de video ha decidido experimentar con el 0.3% de sus usuarios al crear imágenes automatizadas de previsualización fielmente personalizadas por ellos.

Al parecer, esto ha generado gran polémica en el mundo de YouTube, los creadores de contenido han mostrado su rechazo a estos cambios ya que ven su trabajo desperdiciado. Es decir, si antes ellos creaban divertidos fondos para presentar sus videos en las listas y captar más visitas, ahora eso será en vano.

Estas nuevas miniaturas serán vistas por más de 5 millones de personas, por ahora.

¿Por qué es tan importante las miniaturas en YouTube?

Las portadas juegan un papel muy importante en la plataforma, es como el 'enganche' que usan los youtubers captar a los usuarios, una forma creativa de invitar a que vean sus videos.

La plataforma respondió para disminuir la polémica: "No estamos eliminando la posibilidad de crear una miniatura personalizada", escribió en Twitter.

Fielmente a su estilo, el youtuber Marques Brownlee ironizó en su cuenta sobre estos cambios. “YouTube en 2023: estamos realizando un pequeño experimento en el que el 2% de los espectadores verá un vídeo de Jake Paul, en lugar de tu vídeo. No estamos eliminando la posibilidad de hacer tus propios vídeos, pero esperamos obtener información sobre el botón antipatía para el futuro”.

YouTube in 2023: We are running a small experiment where 2% of viewers will see a Jake Paul video, instead of your video. We are not removing the ability to make your own videos, but we hope to gain insights on engagement the dislike button for the future. https://t.co/fJr4TBtu9N