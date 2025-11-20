HOYSuscripcion LR Focus

Youtuber Curwen revela por qué rechazó S/100.000 por franja electoral en su podcast: "Cumplo con todos los requisitos"

Creador de contenido promoverá una 'antifranja electoral' destacando actos de corrupción, en lugar de aceptar la propuesta de la ONPE.

"¿Con qué cara voy a aceptar dinero estatal?", indicó en el youtuber.
"¿Con qué cara voy a aceptar dinero estatal?", indicó en el youtuber. | Foto: composición LR/ El diario de Curwen/YouTube

El youtuber peruano Víctor Caballero, conocido como Curwen, sorprendió a sus seguidores al relatar que decidió rechazar una propuesta de S/100.000 por ingresos de una posible franja electoral en su podcast. El creador de contenido explicó que cumple con todos los requisitos para participar en este tipo de espacios, promovidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero prefirió no aceptar la oferta.

De esta forma, Curwen resaltó que no permitirá que ciertos partidos utilicen minutos de su espacio en 'Brutalidad política' en su canal de YouTube, pues considera que no encajan con la línea ni con la independencia que mantiene en su contenido digital.

PUEDES VER: Laura Spoya, Mario y Gerardo Pe suspenden emisión de podcast y revelan motivos: "Les pedimos una disculpa"

lr.pe

Curwen explica por qué rechazó propuesta de S/ 100.000 para participar en franja electoral

Durante la reciente emisión del podcast 'Brutalidad política' en YouTube, el comunicador dio detalles de la franja electoral a la que accederán algunos programas digitales a poco de las Elecciones Generales 2026. Relató que entre los requisitos están tener por lo menos un año de antigüedad y cierta cantidad de visualizaciones.

Al respecto, el youtuber comentó que su canal recibiría S/10.000 si accede a la franja electoral. Sin embargo, lo que no le gustó de ello es que los partidos políticos tendrán la posibilidad de elegir los programas digitales donde quieren que se divulgue sus programas y planes de gobierno.

PUEDES VER: Carlos Orozco y Hugo Lezama se reencuentran luego de dos años del final de 'Moloko Podcast': “Nos vamos a divertir”

lr.pe

"S/100.000, esa es la franja que le corresponde a este pequeño y humilde programa. Cumplo con todos los requisitos, absolutamente todos. Tengo la cantidad de suscriptores, tengo más de 600.000 suscriptores, tengo la media. Tengo la antigüedad, este programa tiene 11 años. Pero son los partidos los que eligen a los programas. Y yo dije, estos van a elegir mi programa y van a pasar su pauta de * y me van a *, seguramente a mí. Me pasó antes con Repsol, también lo rechacé", comentó el creador de contenido.

En ese sentido, el youtuber Curwen enfatizó que no permitirá franja electoral en el canal 'El diario de Cuwen' y, por el contrario, promoverá la 'antifranja electoral', que consistirá en pequeños videos donde se resalte actos de corrupción de ciertos grupos políticos.

"Razón número uno, me van a poner seguramente contenido para (molestarme)* en mi propio programa. Segundo, no tiene sentido, hace unos meses chanqué sin mencionarlos, yo no filtré los nombres, de los influencers que podrían haber recibido plata de la ONPE ¿con qué cara voy a aceptar dinero estatal?, ¿con qué cara? Pues no puedo", manifestó.

