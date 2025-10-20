HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Streamers

Carlos Orozco responde a Manuela Camacho tras anunciar que lo demandará por exponer datos de su esposo: "Nos vemos en los juzgados"

Carlos Orozco responde a Manuela Camacho tras anunciar demanda en su contra por difundir información de su esposo en el programa 'Ouke'. La periodista aseguró que se atenta contra su derecho a la privacidad.

Carlos Orozco sale al frente y responde a Manuela Camacho tras anunciar que lo demandará.
Carlos Orozco sale al frente y responde a Manuela Camacho tras anunciar que lo demandará. | Foto: Composición LR/Ouke.

Carlos Orozco no se calló y ha salido al frente para responder a la periodista Manuela Camacho luego que ella anunciara demanda contra el conductor de streamer por difundir los datos de su esposo. "El programa Ouke de @carlosorozco_ ha divulgado, de manera innecesaria y atentando contra mi derecho a la privacidad, intimidad y la seguridad, el nombre de mi esposo y la empresa para la que trabaja", posteó en su cuenta oficial de X.

Al respecto, Orozco aprovechó y comentó su publicación, haciendo énfasis en que es su opinión. "Si decir mi opinión es tema de censura para el círculo moralista que te rodea, nos vemos en los juzgados entonces", escribió.

Carlos Orozco responde a Manuela Camacho. Foto: X.

Carlos Orozco responde a Manuela Camacho. Foto: X.

PUEDES VER: Manuela Camacho denunciará a podcast 'Ouke' de Carlos Orozco por exponer datos personales de su esposo: “Estamos procediendo legalmente”

lr.pe

Manuela Camacho demandará a Carlos Orozco por exponer datos de su esposo

A través de su cuenta en X, (@ManuCamacho), la actual comunicadora sostuvo que procederá de manera legal contra Carlos Orozco por exponer los datos de su actual esposo. "Les recuerdo que la ley 29733 protege la data personal y también existe el delito contra la intimidad cuando se expone a alguien sin relevancia pública", se lee en su publicación.

Además, detalló. "Tener una opinión pública sobre un tema irrelevante a nivel periodístico de ninguna manera va a justificar que te expongan a esto, reitero, menos cuando dicen ser tan conscientes de la situación que vivimos en el país".

Post de Manuela Camacho en X.

Post de Manuela Camacho en X.

¿Qué dijo Carlos Orozco durante su programa de streamer 'Ouke'?

Durante la transmisión del programa por streaming 'Ouke', conducido por Carlos Orozco, Daniel Marquina y Macla Yamada, se presentó un video en el que Manuela y una compañera de su pódcast comentaban sobre la posibilidad de encontrar el amor durante una manifestación.

A raíz de ello, Orozco lanzó una pregunta sobre la ocupación del esposo de Camacho, lo que llevó a su equipo de producción a investigar más detalles. Minutos después, el programa reveló información personal, incluyendo el nombre y el lugar de trabajo del mencionado, lo que generó el pronunciamiento de la periodista.

Notas relacionadas
Gabriel Calvo responde fuerte a Mónica Sánchez tras críticas contra 'La Roro Network': "El respeto se gana"

Gabriel Calvo responde fuerte a Mónica Sánchez tras críticas contra 'La Roro Network': "El respeto se gana"

LEER MÁS
¿Carlos Orozco encontró al amor de su vida? Conoce a Mane Acosta, la actriz peruana que 'conquistó' al fundador de la Roro Network

¿Carlos Orozco encontró al amor de su vida? Conoce a Mane Acosta, la actriz peruana que 'conquistó' al fundador de la Roro Network

LEER MÁS
Jefferson Farfán estaría vendiendo su lujosa mansión por juicio con Melissa Klug, según Carlos Orozco: "Le quiere sacar pensión"

Jefferson Farfán estaría vendiendo su lujosa mansión por juicio con Melissa Klug, según Carlos Orozco: "Le quiere sacar pensión"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Manuela Camacho denunciará a podcast 'Ouke' de Carlos Orozco por exponer datos personales de su esposo: “Estamos procediendo legalmente”

Manuela Camacho denunciará a podcast 'Ouke' de Carlos Orozco por exponer datos personales de su esposo: “Estamos procediendo legalmente”

LEER MÁS
Youtuber Furrey revela que le robaron el celular mientras se tomaba foto con sus seguidores en concierto de Imagine Dragons: "Me han bolsiqueado"

Youtuber Furrey revela que le robaron el celular mientras se tomaba foto con sus seguidores en concierto de Imagine Dragons: "Me han bolsiqueado"

LEER MÁS
¡Se dieron el sí! Curwen sorprendió a Carlita con pedida de mano en Punta Cana: "No sabía que yo iba a ir"

¡Se dieron el sí! Curwen sorprendió a Carlita con pedida de mano en Punta Cana: "No sabía que yo iba a ir"

LEER MÁS
Tiktoker Zully revela que quiere ganar el Miss Perú, pero missóloga Nicole Akari le pide prepararse más: "Todavía no"

Tiktoker Zully revela que quiere ganar el Miss Perú, pero missóloga Nicole Akari le pide prepararse más: "Todavía no"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Huánuco: Destruyen laboratorio de cocaína y centros de minería ilegal en La Morada

Más de 22 mil millones de soles se han gastado en obras públicas que están paralizadas

Empresa de micros de Trujillo sigue recibiendo amenazas: "Tendremos que dejar hogares incompletos"

Streamers

Manuela Camacho denunciará a podcast 'Ouke' de Carlos Orozco por exponer datos personales de su esposo: “Estamos procediendo legalmente”

Youtuber Furrey revela que le robaron el celular mientras se tomaba foto con sus seguidores en concierto de Imagine Dragons: "Me han bolsiqueado"

¡Se dieron el sí! Curwen sorprendió a Carlita con pedida de mano en Punta Cana: "No sabía que yo iba a ir"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Más de 22 mil millones de soles se han gastado en obras públicas que están paralizadas

José Domingo Pérez pide suspensión temporal del juicio a Susan Villarán tras fallo del TC sobre caso Cócteles

Pedro Salinas se reúne con el Papa León XVI: "El caso Sodalicio no quedó impune gracias a él y a Francisco"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025