Carlos Orozco no se calló y ha salido al frente para responder a la periodista Manuela Camacho luego que ella anunciara demanda contra el conductor de streamer por difundir los datos de su esposo. "El programa Ouke de @carlosorozco_ ha divulgado, de manera innecesaria y atentando contra mi derecho a la privacidad, intimidad y la seguridad, el nombre de mi esposo y la empresa para la que trabaja", posteó en su cuenta oficial de X.

Al respecto, Orozco aprovechó y comentó su publicación, haciendo énfasis en que es su opinión. "Si decir mi opinión es tema de censura para el círculo moralista que te rodea, nos vemos en los juzgados entonces", escribió.

Carlos Orozco responde a Manuela Camacho. Foto: X.

Manuela Camacho demandará a Carlos Orozco por exponer datos de su esposo

A través de su cuenta en X, (@ManuCamacho), la actual comunicadora sostuvo que procederá de manera legal contra Carlos Orozco por exponer los datos de su actual esposo. "Les recuerdo que la ley 29733 protege la data personal y también existe el delito contra la intimidad cuando se expone a alguien sin relevancia pública", se lee en su publicación.

Además, detalló. "Tener una opinión pública sobre un tema irrelevante a nivel periodístico de ninguna manera va a justificar que te expongan a esto, reitero, menos cuando dicen ser tan conscientes de la situación que vivimos en el país".

Post de Manuela Camacho en X.

¿Qué dijo Carlos Orozco durante su programa de streamer 'Ouke'?

Durante la transmisión del programa por streaming 'Ouke', conducido por Carlos Orozco, Daniel Marquina y Macla Yamada, se presentó un video en el que Manuela y una compañera de su pódcast comentaban sobre la posibilidad de encontrar el amor durante una manifestación.

A raíz de ello, Orozco lanzó una pregunta sobre la ocupación del esposo de Camacho, lo que llevó a su equipo de producción a investigar más detalles. Minutos después, el programa reveló información personal, incluyendo el nombre y el lugar de trabajo del mencionado, lo que generó el pronunciamiento de la periodista.