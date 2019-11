Trujillo: cesan en funciones a fiscal acusado de recibir 30,000 soles de coima

La Fiscalía de la Nación, a través de la resolución 3234-2019, publicada ayer en el diario oficial El Peruano, dio por concluido el nombramiento del abogado Alejandro Martín Vértiz Ruiz, como fiscal adjunto provincial transitorio del Distrito Fiscal de La Libertad y su designación en la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo.

Además en un comunicado emitido por el Ministerio Público indica que “inmediatamente conocida la información de presuntos actos de corrupción, la Primera Fiscalía Superior Penal y la Oficina Desconcentrada de Control Interno, de La Libertad, iniciaron las investigaciones que determinarán las sanciones penales y administrativas que correspondan”.

La medida fue adoptada luego de la difusión de un audio donde se escucha al hombre de leyes admitir que habría recibido una coima de 30,000 soles para ser el nexo con los magistrados de una sala penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Entre los acuerdos que se habrían tomado, Martín Vértiz iba a entregar el dinero a los jueces para que puedan dejar en libertad a un inculpado.

La persona que iba a ser beneficiada con su liberación fue recluida en el penal El Milagro.

Según la charla, el padre y esposa del acusado le reclaman al fiscal por haberlos engañado y nunca entregar el dinero a los jueces para que liberen a su familiar, al contrario, lo sentenciada a diez años de encierro.

En el audio se escucha que el fiscal reconoce que le entregaron el dinero: “Yo soy consciente que ustedes me dieron 30 mil soles. Yo soy el que tiene que dar la cara y que tiene que devolver, ahora su fastidio e incomodidad es que los tengo paseando 15 días y quieren su plata ahorita, pero eso no depende de mí. Tengo que decirles a esos señores”.

En otra parte del diálogo hace alusión a que ya habría hablado con los jueces para que devuelvan el dinero. “Yo he informado esto a los señores magistrados. Miren el problema en el que estoy metido por no haber cumplido con la responsabilidad que se dio un dinero, yo solo soy un tercero, soy una persona que busco darles una solución, no se ha dado la solución, perfecto, devuélvanle su plata, es lo único que yo quiero que le devuelvan su plata".

Hace referencia a que los jueces habrían aceptado devolver el dinero entregado: “Sabe qué doctor, nosotros le vamos a devolver su plata pero no tienen que venir con amenazas porque lo que ha hecho el señor es un delito, el pretender sobornar a un magistrado es delito.

Si va a llegar a situaciones extremas, yo no quiero que se den situaciones más allá de las que se deben de dar, dentro de la lógica es: no se cumplió con el acuerdo, ustedes dieron un dinero, se les tiene que devolver, más allá de eso va a significar problemas mayores".

Los familiares del reo también le reclaman por un señor de apellido Amaro, quien fue el que los presentó con el representante del Ministerio Público, a lo que él responde: “El señor Amaro no tiene nada que ver, él no ha recepcionado el dinero, el dinero me lo han dado a mí y para una finalidad que fue la libertad de su familiar, pero no se dio, entonces se tiene que devolver el dinero para que no pase a mayores”.