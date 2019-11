Otros dos criminales se fugan de sedes policiales de Lima

Por: Óscar Chumpitaz C. y Joel Robles

Era un control policial de rutina, sin mayores complicaciones, pero la diligencia que dos agentes fueron a realizar en la Dirección de Criminalística (Dircri), ubicada en Surquillo, fue la oportunidad que encontró un traficante de drogas para escaparse, esposado y a la carrera, sin que nadie lo advirtiera.

El testimonio de otros intervenidos que observaron la peculiar huida ahora será fundamental para el esclarecimiento de este nuevo escándalo. Luego de ello, el alto mando de la PNP dispuso la destitución del jefe de la División Desconcentrada de Investigación Criminal Lima Centro, coronel Miguel Ángel Valdivia Chávez, y la del comandante PNP Julio César Barreda Buitrón, jefe del Depincri Breña-Pueblo Libre.

Negligencia continúa

Pero este no es el primer caso. Antes, en setiembre, se había escapado un acusado por delito contra el patrimonio de la sede central de la Dirincri y hace una semana se fugaron tres delincuentes venezolanos de la comisaría de Miraflores.

Ninguno de los cinco ha sido recapturado, pero quedó demostrado que los procedimientos hablan del poco profesionalismo de algunos policías para custodiar a personas detenidas.

Fuga en Aramburú

Por esta última fuga de la Dircri, los dos policías designados para trasladar a Carlos Alberto Sayán Díaz (32), detenido por microcomercialización de droga, serán investigados por el Fuero Militar Policial, el cual –de encontrar responsabilidad– procederá a denunciarlos conjuntamente con la Fiscalía Penal de Turno de Surquillo.

Se trata del suboficial de tercera Brayan Alvarado Sajami y del suboficial de segunda Carlos Díaz Palacios. El primero dijo: “Cuando llegamos había varios detenidos, tuve la necesidad de ir a los servicios higiénicos y encargué al suboficial de tercera Jhon Acuña Ramos, de la comisaría de Yerbateros, que vigilara al detenido”.

Luego agregó: “Me demoré unos tres minutos en regresar al laboratorio de toxicología y le pregunté al efectivo por el sospechoso y me respondió: ‘No sé’. Uno de los detenidos que pasaba peritajes me indicó que cuando me fui al baño, este se fue caminando a la calle”.

Escape de la Dirincri

Otra insólita fuga ocurrió la tarde del 18 de setiembre de una de las oficinas de la División de Investigación de Robos (Dirincri). El caso era mantenido en reserva hasta ayer que se dio detalles.

El escape fue protagonizado por Carlos Eduardo Espinoza Barrientos (34), quien había sido detenido en Villa El Salvador junto a Juan Luis Manco Huamaní (42). El primero no tiene antecedentes policiales.

Según se informó, ese día los agentes realizaban diligencias relacionadas a la intervención de ambos. De pronto, el suboficial de tercera Cristian Macedo Tenazoa trasladó a Manco a un ambiente para una foto.

Luego retornó por el otro detenido que estaba enmarrocado; sin embargo, fue ahí cuando se percató de que Espinoza Barrientos se había hecho 'humo'.

Huida de venezolanos

A los prófugos mencionados se suman los delincuentes venezolanos Alexander Eduardo Martínez López (22), Anderson Rafael Márquez Pérez (24) y Aleri Jesús Canelón Silva (28), quienes, tras ser detenidos, se fugaron de la carceleta de la Depincri de Miraflores.

Evalúan más sanciones para malos agentes

El ministro del Interior, Carlos Morán, anunció que su despacho elevará a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) un proyecto de ley que permita “hacer procesos sumarísimos” y sancionar a los malos elementos de la Policía.

Sobre estas fugas de detenidos, explicó que se está haciendo la investigación para sancionarlos por negligencia o por complicidad. “Es grave lo que ha sucedido”, dijo el funcionario de Estado.