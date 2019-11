Habrá carreras itinerantes en universidades públicas con licencia denegada

El próximo año, los potenciales postulantes a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA) podrán participar en el proceso de admisión y recibir clases de otras instituciones públicas que sí cuentan con licenciamiento (por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos o UNI) en las mismas instalaciones de la UNICA.

Esta es una nueva medida que viene trabajando el Ministerio de Educación (Minedu), la cual consiste en ampliar el servicio de las universidades estatales con licenciamiento para que puedan ofrecer ‘carreras itinerantes’ en las sedes de las instituciones públicas que no superaron el proceso, como es el caso -hasta el momento- de la UNICA. “Les vamos a presentar a los postulantes la oferta de universidades dispuestas a extender sus carreras. Debido a que estas no irían (hasta Ica) si el Minedu no les amplía el financiamiento para maestros y logística, vamos a asumir ese costo para que lleven programas y no se perjudiquen los estudiantes. Se haría en el propio espacio de la UNICA”, explicó a La República la titular del Minedu, Flor Pablo.

Según detalló, luego de que se denegara el licenciamiento a esta institución, se identificó el perjuicio a los postulantes, ya que no cuentan con mayor oferta educativa en esa ciudad. En los procesos de admisión se presentan cerca de 12 mil jóvenes, de los cuales ingresan 3 mil.

“Pese a que es un pedido de las autoridades regionales, yo les insisto que no se puede seguir con los exámenes de admisión. No se puede porque no se ha licenciado. Entonces, para asegurar el servicio, ampliaremos la cobertura de las universidades públicas”, señaló.

Precisamente, la última semana, el gobernador regional de Ica, Javier Gallegos Barrientos, exhortó al Gobierno -incluso al presidente Martín Vizcarra- a que se reconsidere el examen de admisión programado para el próximo mes. “Los afectados son egresados de colegios de la región y de otras como Ayacucho y Apurímac”, refería la autoridad.

Ahora bien, mientras la San Luis Gonzaga de Ica realice su reordenamiento para pasar por un nuevo proceso de licenciamiento (en los próximos 12 meses), los potenciales postulantes podrán acogerse a dos medidas. La primera sería que el Minedu canalice las matrículas a universidades más cercanas, como la de Cañete (ubicada a dos horas). Y otra sería que algunas instituciones públicas (aún no definidas) lleven el servicio a esa ciudad y dicten clases en la UNICA.

Para ello, los postulantes deberán rendir un examen de admisión bajo las normas del centro de estudios dispuesto a ampliar sus programas. “No se crearán sucursales, lo que se hará es que las instituciones llevarán sus carreras”, dice Pablo.

Hay que precisar que el mecanismo será el mismo en otras universidades que no logren el licenciamiento, siempre que estas sean de gestión pública.

Intervención de Minedu

En el caso de la UNICA, se espera que la medida se aplique el 2020, dado que para el 2021 debería retomar sus funciones si supera la evaluación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). No obstante, si no lo logra por segunda vez, deberá ser reorganizada, a través de una ley. Con ello, el Minedu la intervendría, retiraría a sus autoridades y asumiría directamente su conducción. Así volvería a buscar el licenciamiento.

Otra medida

- Como informó este diario, en una primera convocatoria, en el 2020, el Gobierno lanzará 3 mil becas para estudiantes de universidades con licenciamiento denegado.