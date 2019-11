Puente Piedra: detienen a vigilante que abatió de un balazo en el pecho a delincuente [VIDEO]

Un presunto delincuente resultó muerto tras recibir el disparo de un agente de seguridad que evitó un asalto a un establecimiento ubicado en la zona de Zapallal, distrito de Puente Piedra.

Según revelan moradores de la calle Mariscal Cáceres, dos hombres desconocidos aparecieron en la zona con actitud sospechosa. Minutos después sacaron un arma de fuego y pretendieron llevar a cabo un robo.

Uno de los vigilantes de la zona se dio cuenta del hecho y se enfrentó a los delincuentes, a quienes apuntó con su pistola calibre 38 para advertirles que se vayan.

Los hampones se habrían resistido a abandonar el lugar y uno de ellos trató de ‘cogotear’ al agente de seguridad, quien hizo uso de su pistola y terminó por presionar el gatillo hasta en dos oportunidades.

Una de las balas se perdió en el aire, pero la otra cayó en el pecho del delincuente que quiso reducir al vigilante. El sujeto perdió la vida en el acto. Al ver a su compañero fue abatido, el otro ladrón optó por huir en una mototaxi, contaron testigos.

El occiso no pudo ser identificado ya que no portaba ningún documento personal. Nadie del lugar tampoco lo reconoció. “Solo fueron dos disparos. No es de la zona, no es conocido por acá”, declaró un vecino a América Noticias.

Fue el propio vigilante quien comunicó del hecho a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para iniciar las investigaciones correspondientes. Peritos en Criminalística certificaron el deceso del sujeto y recogieron pruebas de la escena.

Se supo que el autor disparo permanece en calidad de detenido en la Depincri de Puente Piedra donde ha manifestado que usó su arma en defensa propia.