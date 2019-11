Este 27 de noviembre se define si revocan prisión preventiva de Melisa González Gagliuffi

Melisa González Gagliuffi apelará contra la medida de cuatro meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial, por arrollar y provocar la muerte de dos jóvenes en la avenida Javier Prado, en el distrito de San Isidro.

Y es que este miércoles 27 de noviembre, la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima programó la audiencia de apelación a la prisión preventiva impuesta a Melisa González Gagliuffi.

Por decisión de Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) fue recluida en el penal Virgen de Fátima de Chorrillos. Allí debía pasar hasta febrero del 2020, mientras las investigaciones por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, continúen.

Inicialmente, el Ministerio Público había solicitado seis meses de prisión preventiva. Sin embargo, la jueza Liliana Chávez Berríos del Segundo Juzgado de Tránsito de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó cuatro meses de prisión preventiva contra Melisa González Gagliuffi.

El pasado 11 de octubre, Melisa González Gagliuffi protagonizó un atropello múltiple en la avenida Javier Prado. En aquel fatal accidente murieron los jóvenes Joseph Huashuayo y Cristian Buitrón.

Peritos de la Dirección de Policía de Tránsito, ubicado en La Victoria, determinaron que ella conducía a más de 60 km/h antes de que atropellara a tres jóvenes.

González Gagliuffi y su defensa alegaron que un taxi colectivo la distraía haciéndole señales e invadiendo el carril en el que se movilizaba.

Yo pensé que ya se iba a ir y de pronto veo que me mete el carro y lo saca, una cosa brusca como asustándome… me descarriló, y yo me asusté”, afirmó. “A lo único que atiné fue a tirar el timón a la derecha y frenar. Luego tratar de estabilizarme, pero el carro ya perdió el control”, agregó.