Cuna Más lanza convocatoria de empleos con sueldos entre 1.500 y 11.000 soles: Conoce cómo postular

El programa nacional Cuna Más lanzó una convocatoria de trabajo bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) para diferentes regiones del Perú. Los sueldos varían entre los 1.500 hasta los 11.000 soles y va dirigido a una amplia variedad de profesiones.

En esta nota de La República te contamos a detalle todo lo que tienes que saber sobre esta convocatoria. ¡Sigue leyendo!

Convocatoria Cuna Más 2022: ¿Qué profesiones son las solicitadas?

Administración, Antropología, Bromatología, Computación, Contabilidad, Derecho, Economía, Educación primaria, Educación inicial, Enfermería, Informática, Ingeniería en industrias alimentarias, Investigación operativa, Nutrición, Obstetricia, Psicología, Sociología y Trabajo social.

Convocatoria Cuna Más: ¿Cuáles son los puestos laborales?

Convocatoria Cuna Más: ¿Cuál es el monto de los sueldos ofrecidos?

Los sueldos van desde los 1.500 hasta los 11.000 soles. Además, antes de postular, se tiene que considerar si se cumple con los requisitos establecidos para cada vacante.

Convocatoria Cuna Más: ¿Hasta cuándo puedes postular?

La convocatoria de trabajo está vigente hasta el día 20 de septiembre . Conoce todos los detalles de cada puesto haciendo clic AQUÍ.

Convocatoria Cuna Más: Conoce los requisitos para postular

Si bien los requisitos para cada puesto de trabajo son diferentes, existen principalmente tres que debes cumplir para no ser descartado en la primera etapa del proceso de selección.

1. Requisitos sobre el perfil solicitado para el puesto

Es decir, se debe cumplir con la formación académica, experiencia laboral, cursos, conocimientos, especialidades, etc. solicitados para el puesto vacante. En ese sentido, el postulante debe cumplir con los requisitos mínimos que se establezca en el perfil del puesto.

En caso de que no se cumpla con los requisitos, sobre todo los que indican “ESPECÍFICO” o “IMPRESCINDIBLE”, entonces no será considerado para la siguiente etapa del proceso.

2. Requisitos sobre la documentación que debe presentar

Para muchas convocatorias no solo debes enviar tu hoja de vida. A veces es necesario adjuntar anexos, declaraciones juradas, fichas de inscripción, etc. Inclusive muchas veces existe un determinado orden en que debe enviarse o debe llenarse un expediente.

3. Requisitos sobre la modalidad de postulación

Para postular debe seguir lo determinado en las bases, es decir, puede ser virtual, por correo o entrega en físico de tu documentación. Si no cumples con la modalidad o lo haces de otra manera que no se indica en las bases, no serás considerado en el proceso de selección.