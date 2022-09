Tacna: Contraloría convoca a monitores ciudadanos para vigilar obras y contratos públicos

La Contraloría General de la República busca incorporar a nuevos monitores ciudadanos de control en la región de Tacna, con el fin de agudizar la vigilancia en obras y contrataciones públicas en diferentes entidades.

La supervisión y vigilancia social a obras y contrataciones públicas serán asignadas por distritos y cubiertas de manera organizada y voluntaria por los ciudadanos de las provincias de Tacna, Tarata, Jorge Basadre y Candarave. Los ciudadanos tienen que cumplir requisitos y aprobar la capacitación correspondiente.

Para participar de esta convocatoria y consecuentemente pertenecer al programa de “Monitores Ciudadanos de Control”, los ciudadanos interesados tienen un plazo de inscripción hasta el 15 de septiembre . Además, se debe cumplir con requisitos como ser peruano, ser mayor de edad, no tener antecedentes penales, judiciales o policiales, tener residencia en el distrito, provincia o departamento en la cual se presentará, no estar suspendido o inhabilitado en las entidades públicas, colegios profesionales, Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado ni haber sido incluido en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. Asimismo, no debe haber ejercido cargos políticos ni estar afiliado a una organización política.

PUEDES VER: Municipios de Tacna demoran más en ejecutar inversiones locales

Dentro de las funciones asignadas en el 2022, el programa de “Monitores Ciudadanos de Control” en Tacna ha emitido 11 informes de control tras operativos de visita a obras públicas, limpieza pública, seguridad ciudadana, entre otros; cuenta con 485 monitores ciudadanos acreditados desplegados en cuatro de las provincias de la región.