Trabaja en Agrorural: buscan profesionales para cubrir plazas con sueldos de hasta S/ 2.965

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural), del Ministerio de Agricultura, está en búsqueda de nuevos profesionales para cubrir 64 plazas en su sector. Los interesados en la convocatoria tienen hasta el 25 de mayo para enviar sus datos y CV actualizado. A continuación, más detalles.

En su página, recalcaron que los puestos son para Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Puno y Lima.

Asimismo, los oficios requeridos para esta convocatoria los Administración, Ciencias agropecuarias, Ciencias agrarias, Ciencias forestales, Ingeniería agrícola, Ingeniería civil, Ingeniería industrial, Secretariado, chofer, entre otros.

Los sueldos que ofrece Agrorural van desde los 1.165 hasta los 2.965 soles. Para postular, las personas deben tener experiencia en el cargo y llenar todos los datos solicitantes, que son desde el CV hasta completar documentos que acrediten la información registrada.

¿Cómo se postula y qué documentos se deben presentar?

Los interesados deben llenar cuatro documentos, los cuales detallamos a continuación: declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, declaración jurada de ausencia de nepotismo, declaración jurada de no estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y, finalmente, una declaración jurada de no tener antecedentes penales ni policiales.

Todas las declaraciones y detalles de la postulación están en este LINK. Para aplicar a alguna de las plazas se debe ingresar a este enlace, pero, hasta el momento, no ha sido habilitado.