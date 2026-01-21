HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Jerí descarta renuncia| Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Municipalidad de Machupicchu y PeruRail renuevan convenio para fortalecer la gestión de residuos sólidos en el distrito

La Municipalidad de Machupicchu y PeruRail anunciaron la renovación de su convenio de cooperación, consolidando 25 años de trabajo conjunto en la gestión y transporte de residuos sólidos.

El alcalde Elvis La Torre Uñaccori y Laurent Carrasset de Belmond destacan la importancia de este convenio para el bienestar social y ambiental de Machupicchu.
El alcalde Elvis La Torre Uñaccori y Laurent Carrasset de Belmond destacan la importancia de este convenio para el bienestar social y ambiental de Machupicchu.

Este acuerdo reafirma el compromiso de ambas instituciones con la sostenibilidad, la limpieza del distrito y la preservación de uno de los patrimonios culturales más importantes del mundo.

Desde hace más de dos décadas, PeruRail, a través de su servicio de carga, transporta los residuos sólidos generados en Machupicchu Pueblo y en las comunidades a lo largo de la ruta ferroviaria hacia Ollantaytambo, permitiendo que el distrito se mantenga limpio y ordenado.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Machupicchu genera en promedio 12,6 toneladas de residuos por día, mientras que PeruRail transporta 88 toneladas semanales. Cada año se trasladan más de 5 mil toneladas de residuos sólidos, lo que representa una inversión social superior a los 2 millones de soles anuales

El proceso se inicia con el acopio de residuos por parte de la Municipalidad y su traslado hasta la zona de Puente Ruinas. Posteriormente, los residuos son transportados hasta el PK59 de Pachar, desde donde continúan por vía terrestre hacia el relleno sanitario de Jahuancollay.

El alcalde de Machupicchu, Elvis La Torre Uñaccori, señaló que la renovación del convenio reafirma el compromiso de mantener un distrito limpio y sostenible, protegiendo el patrimonio cultural y natural para las futuras generaciones. En tanto, Laurent Carrasset, vicepresidente de Belmond Sudamérica, destacó que el acuerdo refleja la responsabilidad social y ambiental de PeruRail y su aporte directo a la conservación de Machupicchu.

La renovación del convenio fortalece la alianza estratégica entre la Municipalidad de Machupicchu y PeruRail, reafirmando su compromiso conjunto con la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad.

Notas relacionadas
Este atractivo en Lima supera a Machu Picchu en visitas y tiene un récord Guinness: descubre cuál es

Este atractivo en Lima supera a Machu Picchu en visitas y tiene un récord Guinness: descubre cuál es

LEER MÁS
Taehyung de BTS expresó su amor por Machu Picchu en 2020 y podría visitarlo en la gira de la banda surcoreana a Perú: "Quiero conocer"

Taehyung de BTS expresó su amor por Machu Picchu en 2020 y podría visitarlo en la gira de la banda surcoreana a Perú: "Quiero conocer"

LEER MÁS
Evalúan cierre temporal de ruta hacia zona amazónica de Machu Picchu y Choquequirao por deslizamientos y riesgo para turistas

Evalúan cierre temporal de ruta hacia zona amazónica de Machu Picchu y Choquequirao por deslizamientos y riesgo para turistas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

LEER MÁS
En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

LEER MÁS
Parque de las Aguas en Lima 2026: ¿quiénes pueden acceder al ingreso gratuito?

Parque de las Aguas en Lima 2026: ¿quiénes pueden acceder al ingreso gratuito?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump apunta contra Europa y exige negociaciones inmediatas por Groenlandia en Davos

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Gary Correa, futbolista que fue parte de los 'Jotitas', sorprende tras reaparecer en una nueva faceta

Sociedad

Padres e hijo caen tras gastar casi S/50.000 con tarjetas clonadas: desde ropa hasta entrada para Bad Bunny

Nuevas becas para maestrías en España: cómo acceder y quiénes pueden postular

Plazo de inscripción de matrícula digital 2026 vía Minedu: ¿hasta cuándo se puede registrar la solicitud?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025