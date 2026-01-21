Municipalidad de Machupicchu y PeruRail renuevan convenio para fortalecer la gestión de residuos sólidos en el distrito

El alcalde Elvis La Torre Uñaccori y Laurent Carrasset de Belmond destacan la importancia de este convenio para el bienestar social y ambiental de Machupicchu.

Este acuerdo reafirma el compromiso de ambas instituciones con la sostenibilidad, la limpieza del distrito y la preservación de uno de los patrimonios culturales más importantes del mundo.

Desde hace más de dos décadas, PeruRail, a través de su servicio de carga, transporta los residuos sólidos generados en Machupicchu Pueblo y en las comunidades a lo largo de la ruta ferroviaria hacia Ollantaytambo, permitiendo que el distrito se mantenga limpio y ordenado.

Machupicchu genera en promedio 12,6 toneladas de residuos por día, mientras que PeruRail transporta 88 toneladas semanales. Cada año se trasladan más de 5 mil toneladas de residuos sólidos, lo que representa una inversión social superior a los 2 millones de soles anuales.

El proceso se inicia con el acopio de residuos por parte de la Municipalidad y su traslado hasta la zona de Puente Ruinas. Posteriormente, los residuos son transportados hasta el PK59 de Pachar, desde donde continúan por vía terrestre hacia el relleno sanitario de Jahuancollay.

El alcalde de Machupicchu, Elvis La Torre Uñaccori, señaló que la renovación del convenio reafirma el compromiso de mantener un distrito limpio y sostenible, protegiendo el patrimonio cultural y natural para las futuras generaciones. En tanto, Laurent Carrasset, vicepresidente de Belmond Sudamérica, destacó que el acuerdo refleja la responsabilidad social y ambiental de PeruRail y su aporte directo a la conservación de Machupicchu.

La renovación del convenio fortalece la alianza estratégica entre la Municipalidad de Machupicchu y PeruRail, reafirmando su compromiso conjunto con la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad.