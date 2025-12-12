Este viernes 12 de diciembre, el proceso de extradición de Jossimar Cabrera Cornejo, principal sospechoso del feminicidio de Sheyla Gutiérrez, entro en la fase final luego que el Poder Judicial autorizara su entrega formal a agentes federales de los Estados Unidos. En dicho país, el implicado será juzgado por el crimen ocurrido en agosto de este año, en California.

En entrevista con Latina, según detalló Jesy Gutiérrez, hermana de la víctima, el traslado inició desde tempranas horas. “Él es entregado a las 7 de la mañana y va a ser trasladado al aeropuerto de la comisaría. De ahí se va en un vuelo de LATAM a las 11:55. Esa es la información que nosotros manejamos”, indicó.

Familia apoya que juicio se dé en EE. UU

El 29 de octubre de este año, la Corte Suprema del Perú declaró procedente la extradición del acusado, tras la solicitud presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La investigación en California señala indicios de que Cabrera habría asesinado a su esposa antes de regresar al Perú con sus tres hijos.

La familia sostiene que la decisión refleja la solidez del caso. Jesy Gutiérrez afirmó que las autoridades estadounidenses toman con rigor este tipo de delitos: “En California se suelen imponer condenas muy estrictas”, afirmó.

Según explicó, a diferencia del sistema peruano —que establece penas de 20 a 30 años para el feminicidio y reserva la cadena perpetua para casos agravados—, la legislación estadounidense, especialmente la de California, contempla la cadena perpetua sin opción a libertad condicional en homicidios agravados, premeditados o cometidos con particular crueldad.

Feminicidio ocurrió en California

Sheylla Gutiérrez, ciudadana peruana, fue asesinada en agosto de 2025 en un condado de California, donde vivía con su esposo y sus tres hijos. El hecho fue reportado a las autoridades locales, que acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre un posible caso de violencia dentro de una vivienda.

Las primeras indagaciones permitieron a la policía concluir que se trataba de un homicidio, luego de que una cámara de seguridad registrara al esposo, trasladando lo que los investigadores describieron como “un objeto voluminoso envuelto”, que podría corresponder al cuerpo de la víctima. Con base en estas evidencias, la Fiscalía del condado de Los Ángeles acusó a Cabrera de haber utilizado un arma blanca.

