La creciente ola de criminalidad, que incluye suplantación de identidad y extorsiones a través de líneas móviles, preocupa a ciudadanos y autoridades. Osiptel señala que más de 200,000 personas tienen más de diez líneas registradas. | Difusión.

En medio de una creciente ola de criminalidad que se extiende tanto por las calles como por los entornos digitales, las modalidades de suplantación de identidad y extorsión mediante líneas móviles han adquirido una dimensión alarmante. El acceso a datos personales, la clonación de cuentas y el uso de números reciclados para actividades ilícitas exponen a cualquier ciudadano a verse involucrado en investigaciones o alertas policiales sin haber cometido delito alguno.

Las estadísticas respaldan esta preocupación. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) detectó que más de 200.000 personas tienen más de diez líneas móviles registradas a su nombre, un número atípicamente alto que la entidad busca regularizar mediante un proceso de validación obligatoria de identidad en las operadoras móviles.

Denuncia por líneas recicladas

La denuncia presentada por un usuario que sostiene haber sido víctima de la clonación de su número y del uso de su identidad para extorsiones volvió a evidenciar las falencias en la venta de chips reciclados. El incidente comenzó el 8 de noviembre, cuando WhatsApp suspendió definitivamente su cuenta por supuesta actividad de spam asociada a una alerta policial. Poco después, agentes lo intervinieron y le mostraron conversaciones extorsivas enviadas desde un número cuya foto de perfil coincidía con su imagen.

Buscando una solución, acudió a la sede de Movistar en el centro comercial Plaza Norte, donde solicitó la baja de su línea y la compra de un nuevo chip. El trámite se completó con aparente normalidad y se le asignó un número que, según la empresa, quedaría operativo horas después. Sin embargo, cuando el servicio se activó antes de la medianoche, descubrió que no estaba usando el número que le habían asignado, sino otro completamente distinto, que ya tenía una cuenta de WhatsApp activa y más de 400 contactos desconocidos.

Al regresar a la oficina de Movistar para exigir una explicación, la empresa sostuvo que “en el sistema” el número aparecía como nuevo y negó inicialmente cualquier error. Cuando pidió dar de baja nuevamente la línea reciclada, una trabajadora le advirtió que se le podría aplicar una penalidad por no cumplir el tiempo mínimo de uso del chip (15 días), pese a que él alegaba que el problema se debía a una falla de la operadora. Solo después de insistir, logró registrar un reclamo formal en el libro correspondiente.

El episodio evidenció cómo, incluso solicitando un número nuevo, un usuario puede recibir una línea previamente usada sin que la empresa lo informe, pese a que la normativa del Opsitel obliga a las operadoras a advertir si un número es reciclado. La situación dejó dudas sobre los controles internos de la empresa y sobre los riesgos que implica entregar chips con historiales activos en un contexto de incremento de suplantaciones y extorsiones.

Pronunciamiento de Integratel

Tras la denuncia, Integratel (empresa dueña de Movistar) emitió un pronunciamiento. En él, Movistar afirma que la ''seguridad de sus clientes'' es un eje central de su ''transformación'' y remarcó que “no autoriza en absoluto la venta ambulatoria de chips”, por lo que está ejecutando un plan integral para reforzar los procesos de contratación.

Sobre la polémica por supuestos “chips reciclados”, aclararon que lo que existe es la reutilización de números, un procedimiento regulado por el MTC y Osiptel debido a la limitación de la numeración móvil. Además, argumentaron que, tras la baja de una línea, el número solo puede reasignarse luego de 90 días y que, antes de ello, se elimina toda vinculación con el titular anterior, con reportes diarios al regulador.

La empresa también señaló que los casos de suplantación o uso indebido de WhatsApp no se originarían en la reasignación del número, sino en los sistemas de seguridad propios de esas aplicaciones. Según su versión, su responsabilidad se limita al registro actualizado de titularidad e IMEI. Finalmente, recomendaron los usuarios activar la verificación en dos pasos, usar contraseñas robustas y revisar las herramientas que ofrecen las plataformas de mensajería para denunciar ''usos indebidos''.

