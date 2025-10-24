Nuevo e-commerce UPN: matricúlate 100% online en programas especializados y cursos cortos de Educación Continua

El nuevo e-commerce de la Universidad Privada del Norte (UPN) está diseñado para facilitar tu desarrollo profesional. Fuente: Difusión.

El nuevo e-commerce de la Universidad Privada del Norte (UPN) está diseñado para facilitar tu desarrollo profesional. Fuente: Difusión.

¿Por qué capacitarse hoy es una necesidad?

Un título universitario ya no basta. En un entorno laboral cada vez más competitivo y cambiante, la actualización constante de conocimientos y habilidades —tanto técnicas como blandas— se ha convertido en una prioridad para los profesionales que desean destacar.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 70% de los profesionales peruanos considera indispensable seguir capacitándose para mantenerse vigente en el mercado laboral.

Una nueva forma de especializarte: e-commerce UPN disponible 24/7

Conscientes de la creciente demanda, la Universidad Privada del Norte (UPN) presenta su nuevo e-commerce, una plataforma que busca transformar la manera de acceder a la capacitación profesional.

Desde cualquier dispositivo y en cualquier momento, podrás:

Explorar la oferta académica de programas especializados y cursos cortos.

Matricularte en línea en pocos pasos.

Realizar pagos seguros, sin trámites ni complicaciones.

Oferta académica flexible y actualizada

La oferta incluye cursos en áreas clave como tecnología, negocios, marketing, liderazgo, comunicación efectiva, gestión del tiempo, entre otros. Todos los programas están diseñados por expertos y se actualizan constantemente para responder a las exigencias del mercado laboral.

Además, se adaptan a distintos niveles de experiencia y perfiles profesionales, brindando una experiencia de aprendizaje práctica y personalizada.

Calidad educativa con respaldo UPN

Con más de 25 años de trayectoria, UPN reafirma su compromiso con una educación de calidad, accesible y alineada a los estándares internacionales.

Reacreditación IAC CINDA hasta 2029.

4 estrellas a nivel institucional por QS Stars Rating System.

5 estrellas en Empleabilidad, Enseñanza en línea, Responsabilidad Social e Inclusión.

Esta nueva plataforma online refleja el enfoque innovador de UPN para llevar educación continua a más personas, en más lugares y bajo sus propios tiempos.

Invierte en tu futuro profesional

Tu desarrollo no puede esperar. Con el nuevo e-commerce UPN, capacitarte nunca fue tan fácil y accesible.

Ingresa a https://educacioncontinua.upn.edu.pe/, elige el curso o programa especializado de tu interés y comienza tu camino hacia nuevas oportunidades.

