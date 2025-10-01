Hallan a joven sin vida en un pozo dentro de su vivienda en Juliaca

El cuerpo sin vida de Omar Cari Quispe, de 28 años, fue encontrado en el fondo de un pozo dentro de su vivienda ubicada en el jirón Espinar, urbanización Taparachi segundo sector, en Juliaca (Puno). El hallazgo fue realizado por su madre, Antonia Quispe M., quien había viajado a Arequipa el sábado por la noche. Al no lograr comunicarse con su hijo desde el domingo, decidió regresar y, al encontrar la casa cerrada desde el interior, ingresó por el muro con ayuda de vecinos.

Una vez dentro, la madre revisó cada habitación sin encontrar a su hijo. Fue al inspeccionar el pozo que descubrió el cuerpo sin signos vitales. De inmediato, se dio aviso a las autoridades locales, quienes acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Según algunos vecinos, la noche del sábado se escucharon gritos de auxilio provenientes de la vivienda. Uno de ellos llamó a la Policía, que se presentó en el lugar. Sin embargo, al no recibir respuesta ni detectar movimiento, los efectivos decidieron retirarse y dirigirse a otro domicilio.

Dentro de la vivienda se encontraron algunas botellas de cerveza, lo que ha llevado a especulaciones sobre un posible accidente. No obstante, las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si hubo negligencia o responsabilidad penal.

Representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cadáver y ordenaron su traslado a la morgue de Juliaca para la necropsia correspondiente. Este procedimiento será clave para establecer la causa exacta de la muerte y orientar las investigaciones que ya están en curso.