HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber
Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     
Sociedad

Hallan a joven sin vida en un pozo dentro de su vivienda en Juliaca

El cuerpo fue descubierto por su madre, quien durante dos días intentó comunicarse por llamada sin éxito. La Policía investiga.

El lamentable suceso habría ocurrido el ultimo fin de semana. Policía investiga el caso. Foto: Cortesía
El lamentable suceso habría ocurrido el ultimo fin de semana. Policía investiga el caso. Foto: Cortesía

El cuerpo sin vida de Omar Cari Quispe, de 28 años, fue encontrado en el fondo de un pozo dentro de su vivienda ubicada en el jirón Espinar, urbanización Taparachi segundo sector, en Juliaca (Puno). El hallazgo fue realizado por su madre, Antonia Quispe M., quien había viajado a Arequipa el sábado por la noche. Al no lograr comunicarse con su hijo desde el domingo, decidió regresar y, al encontrar la casa cerrada desde el interior, ingresó por el muro con ayuda de vecinos.

Una vez dentro, la madre revisó cada habitación sin encontrar a su hijo. Fue al inspeccionar el pozo que descubrió el cuerpo sin signos vitales. De inmediato, se dio aviso a las autoridades locales, quienes acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Sexagenario fallece tras ser atropellado por un mototaxi cuando retornaba a su domicilio en Juliaca

lr.pe

Según algunos vecinos, la noche del sábado se escucharon gritos de auxilio provenientes de la vivienda. Uno de ellos llamó a la Policía, que se presentó en el lugar. Sin embargo, al no recibir respuesta ni detectar movimiento, los efectivos decidieron retirarse y dirigirse a otro domicilio.

Dentro de la vivienda se encontraron algunas botellas de cerveza, lo que ha llevado a especulaciones sobre un posible accidente. No obstante, las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si hubo negligencia o responsabilidad penal.

Representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cadáver y ordenaron su traslado a la morgue de Juliaca para la necropsia correspondiente. Este procedimiento será clave para establecer la causa exacta de la muerte y orientar las investigaciones que ya están en curso.

Notas relacionadas
Congresista Héctor Valer escupe e insulta a periodista de Puno que lo increpó por terruquear a manifestantes

Congresista Héctor Valer escupe e insulta a periodista de Puno que lo increpó por terruquear a manifestantes

LEER MÁS
Periodista agredido por congresista Héctor Valer lo califica de “sinvergüenza” tras su llegada a Juliaca luego de terruquear a víctimas en protestas

Periodista agredido por congresista Héctor Valer lo califica de “sinvergüenza” tras su llegada a Juliaca luego de terruquear a víctimas en protestas

LEER MÁS
“Viajó sin despedirse”: velan a animador fallecido en accidente en carretera Puno - Moquegua

“Viajó sin despedirse”: velan a animador fallecido en accidente en carretera Puno - Moquegua

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

LEER MÁS
¿A qué hora empieza el paro de transportistas y qué empresas se sumarán el jueves 2 de octubre?

¿A qué hora empieza el paro de transportistas y qué empresas se sumarán el jueves 2 de octubre?

LEER MÁS
Paro de transporte EN VIVO este 2 de octubre en Lima y Callao: empresas que participan, rutas afectadas y suspensión de clases

Paro de transporte EN VIVO este 2 de octubre en Lima y Callao: empresas que participan, rutas afectadas y suspensión de clases

LEER MÁS
Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: qué se reclama, rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: qué se reclama, rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Paro del jueves 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

Paro del jueves 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas, suspensión de clases y más noticias de la protesta en Lima y Callao

Sociedad

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas, suspensión de clases y más noticias de la protesta en Lima y Callao

Paro de transportistas en Lima y Callao: estas rutas operarán con normalidad este 2 de octubre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025