HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     
Sociedad

Acribillan a menor de 14 años en Piura: “Era apenas un niño y lo mataron”

Víctima caminaba junto a un amigo en Sullana cuando fue baleado. Familiares protestaron por la demora en el levantamiento del cuerpo.

Población de Sullana cuestionó a las autoridades por la inseguridad. Foto: difusión.
Población de Sullana cuestionó a las autoridades por la inseguridad. Foto: difusión.

La delincuencia en Piura suma una víctima mortal. Un menor de 14 años fue asesinado la noche del último jueves en la provincia de Sullana. Los moradores de la zona escucharon al menos diez disparos.

Cerca de las 11 p. m., el adolescente A.T.A caminaba junto a un amigo con destino a su casa en el asentamiento humano Nuevo Horizonte. De repente, sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron a la altura de la calle Las Tinajas y le dispararon a quemarropa.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Delincuentes disparan y dejan herido a mototaxista durante violento asalto en Piura: familia exige justicia

lr.pe

Según los vecinos, el sonido de la ráfaga de disparos los alertó, pero cuando salieron a ver qué ocurría solo encontraron el cuerpo sin vida del menor y, a un lado, a su acompañante en estado de shock.

Hasta el lugar llegaron policías de Criminalística, quienes acordonaron la zona mientras se esperaba a la fiscal de turno para el levantamiento del cadáver. Tras más de dos horas de espera, los deudos reclamaron por la demora. "No es posible que pasen varias horas y la fiscal no llegue, mi sobrino está tirado en plena vía", precisó el tío de la víctima. A la protesta se sumaron varios vecinos.

La Policía inició la investigación del caso, mientras la población ha expresado su indignación ante de la ola de violencia en la región norteña. "Era apenas un niño y lo mataron, ¿hasta cuándo tanta violencia, señor general?", cuestionó una moradora que prefiere mantenerse en el anonimato.

Notas relacionadas
Delincuentes disparan y dejan herido a mototaxista durante violento asalto en Piura: familia exige justicia

Delincuentes disparan y dejan herido a mototaxista durante violento asalto en Piura: familia exige justicia

LEER MÁS
Capacitan a personal policial y de salud en Sechura para fortalecer la atención de casos de violencia

Capacitan a personal policial y de salud en Sechura para fortalecer la atención de casos de violencia

LEER MÁS
Juramenta nuevo integrante del Consejo Ejecutivo Distrital de Piura

Juramenta nuevo integrante del Consejo Ejecutivo Distrital de Piura

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO 26 de septiembre: conductores en Lima se movilizan al Congreso en protesta contra extorsiones

Paro de transportistas EN VIVO 26 de septiembre: conductores en Lima se movilizan al Congreso en protesta contra extorsiones

LEER MÁS
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
Las celdas VIP del penal paraguayo donde estará recluido 'El Monstruo': con muebles de lujo y aire acondicionado

Las celdas VIP del penal paraguayo donde estará recluido 'El Monstruo': con muebles de lujo y aire acondicionado

LEER MÁS
Transportistas de Lima se movilizan por la Panamericana Norte y Panamericana Sur hacia el Congreso en protesta contra extorsiones

Transportistas de Lima se movilizan por la Panamericana Norte y Panamericana Sur hacia el Congreso en protesta contra extorsiones

LEER MÁS
Transportistas convocan nuevo paro este 27 y 28 de septiembre tras ataques extorsivos: “Nosotros somos los blancos”

Transportistas convocan nuevo paro este 27 y 28 de septiembre tras ataques extorsivos: “Nosotros somos los blancos”

LEER MÁS
Ranking Sunedu 2025: este es el top 5 de las mejores universidades públicas del Perú

Ranking Sunedu 2025: este es el top 5 de las mejores universidades públicas del Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Sociedad

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota