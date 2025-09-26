Acribillan a menor de 14 años en Piura: “Era apenas un niño y lo mataron”

La delincuencia en Piura suma una víctima mortal. Un menor de 14 años fue asesinado la noche del último jueves en la provincia de Sullana. Los moradores de la zona escucharon al menos diez disparos.

Cerca de las 11 p. m., el adolescente A.T.A caminaba junto a un amigo con destino a su casa en el asentamiento humano Nuevo Horizonte. De repente, sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron a la altura de la calle Las Tinajas y le dispararon a quemarropa.

Según los vecinos, el sonido de la ráfaga de disparos los alertó, pero cuando salieron a ver qué ocurría solo encontraron el cuerpo sin vida del menor y, a un lado, a su acompañante en estado de shock.

Hasta el lugar llegaron policías de Criminalística, quienes acordonaron la zona mientras se esperaba a la fiscal de turno para el levantamiento del cadáver. Tras más de dos horas de espera, los deudos reclamaron por la demora. "No es posible que pasen varias horas y la fiscal no llegue, mi sobrino está tirado en plena vía", precisó el tío de la víctima. A la protesta se sumaron varios vecinos.

La Policía inició la investigación del caso, mientras la población ha expresado su indignación ante de la ola de violencia en la región norteña. "Era apenas un niño y lo mataron, ¿hasta cuándo tanta violencia, señor general?", cuestionó una moradora que prefiere mantenerse en el anonimato.