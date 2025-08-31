HOYSuscripcion LR Focus

Sesiones virtuales de CADE Escolar calientan motores: escolares reflexionan sobre el Perú que quieren construir

El foro reunirá a más de 500 escolares de secundaria con el lema “De las carpetas a la Acción”, fomentando el liderazgo, pensamiento crítico y compromiso cívico en un contexto preelectoral.

Foro reunirá estudiantes de diversas partes del país.
En medio de un contexto preelectoral y una creciente desconexión juvenil con la democracia, IPAE Acción Empresarial viene preparando la primera edición de CADE Escolar 2025, que se realizará el sábado 13 de septiembre en el Colegio San Agustín. Bajo el lema “De las carpetas a la Acción”, este foro reunirá a más de 500 escolares líderes de 4.° y 5.° de secundaria de todas las regiones del país para potenciar su liderazgo, pensamiento crítico y compromiso cívico.

La primera edición de CADE Escolar comienza con dos sesiones virtuales previas que brindan un marco conceptual común sobre democracia, ciudadanía activa y rol juvenil en la construcción del país. En estos encuentros, los estudiantes reflexionan sobre el significado de ser ciudadano, la importancia del diálogo para el consenso y los riesgos de la desinformación y la polarización en tiempos de inteligencia artificial.

Frente a los alarmantes resultados de la ENAJU, que indican que solo el 30,2% de adolescentes entre 15 y 17 años considera preferible vivir en democracia y que el 63,7% siente que sus opiniones no son escuchadas por las autoridades, surge la necesidad urgente de generar espacios de formación ciudadana desde la escuela. CADE Escolar 2025 responde a este desafío con una propuesta pedagógica transformadora, que conecta a los estudiantes con los valores democráticos y les brinda herramientas concretas para ejercer una ciudadanía activa, informada y comprometida con el futuro del país.

Durante la jornada presencial, los participantes asistirán a diferentes sesiones con expositores de trayectoria, además de participar en talleres colaborativos, almuerzos con líderes y un torneo de debate entre las delegaciones colegiales. CADE Escolar busca convertirse en una intervención educativa clave en la ruta de formación de ciudadanos responsables y comprometidos con el desarrollo del Perú.

Con el apoyo estratégico de IDEA Internacional, organización que promueve el fortalecimiento de la democracia a nivel global, CADE Escolar se consolida como una plataforma nacional de formación en liderazgo juvenil y valores democráticos. A través de esta iniciativa reafirma su compromiso con una institucionalidad sólida y la formación de ciudadanos informados, participativos y democráticos, alineados con los pilares de la organización.

