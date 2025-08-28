Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
APLAO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
viernes, 29 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
AREQUIPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 29 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
ATICO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 29 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
CABANACONDE - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 29 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con descenso de temperatura nocturna.
CAMANA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 29 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
CARAVELI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
CAYLLOMA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
13ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
viernes, 29 de agosto
13ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
CHAPARRA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
CHIGUATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 29 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
CHIVAY - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
viernes, 29 de agosto
20ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
CHUQUIBAMBA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 29 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
COTAHUASI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 29 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
HUANCA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 29 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
IMATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
14ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
viernes, 29 de agosto
14ºC
-9ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
LA JOYA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
LOMAS - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
MAJES - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
viernes, 29 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
MOLLENDO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial.
viernes, 29 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial.
ORCOPAMPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
19ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
viernes, 29 de agosto
19ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
SIBAYO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
18ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
viernes, 29 de agosto
18ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.