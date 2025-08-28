HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Ancash, vía Senamhi HOY, 28 de agosto
Clima en Ancash, vía Senamhi HOY, 28 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

CABANA - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento y lluvia ligera por la tarde.
viernes, 29 de agosto
16ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento y lluvia ligera por la tarde.

CASMA - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
viernes, 29 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.

CHAVIN - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 29 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto con lluvia ligera por la tarde.

CHIMBOTE - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
19ºC
16ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
viernes, 29 de agosto
19ºC
16ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.

CHIQUIÁN - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a ráfagas de viento y lluvia ligera por la tarde.
viernes, 29 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a ráfagas de viento y lluvia ligera por la tarde.

HUARAZ - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 29 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con lluvia ligera por la tarde.

HUARMEY - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde variando a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 29 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.

POMABAMBA - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado por la tarde.
viernes, 29 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde.

RECUAY - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 29 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a ráfagas de viento y lluvia ligera por la tarde.

SIHUAS - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
26ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 29 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde.

YUNGAY - ANCASH

FechaMáx.Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
25ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado y ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 29 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto con lluvia ligera por la tarde.
