Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: enfrentaría cadena perpetua en EE. UU.
- Cierran av. Ramiro Prialé por mes y medio desde hoy por obras de nuevo bypass aéreo Las Torres
Clima en Ancash, vía Senamhi HOY, 28 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CABANA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento y lluvia ligera por la tarde.
viernes, 29 de agosto
16ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento y lluvia ligera por la tarde.
CASMA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
viernes, 29 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
CHAVIN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 29 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto con lluvia ligera por la tarde.
CHIMBOTE - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
19ºC
16ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
viernes, 29 de agosto
19ºC
16ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.
CHIQUIÁN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a ráfagas de viento y lluvia ligera por la tarde.
viernes, 29 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a ráfagas de viento y lluvia ligera por la tarde.
HUARAZ - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 29 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con lluvia ligera por la tarde.
HUARMEY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde variando a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 29 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
POMABAMBA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado por la tarde.
viernes, 29 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
RECUAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 29 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a ráfagas de viento y lluvia ligera por la tarde.
SIHUAS - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
26ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 29 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
YUNGAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
25ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado y ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 29 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto con lluvia ligera por la tarde.