Clima en Madre de Dios, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Madre de Dios hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
IÑAPARI - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
31ºC
14ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas al atardecer.
PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
30ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
31ºC
15ºC
Cielo despejado durante el día.
SALVACION - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.