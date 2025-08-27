Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado con incremento de temperatura diurna hacia el mediodía y cielo con nubes dispersas al atardecer con viento moderado.
jueves, 28 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado con incremento de temperatura diurna hacia el mediodía variando a cielo con nubes dispersas al atardecer con viento moderado.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo despejado hacia el mediodía con incremento de temperatura diurna y viento moderado , cielo con nubes dispersas al atardecer.
jueves, 28 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo despejado con incremento de temperatura diurna durante el día variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día , cielo nublado al atardecer y cielo despejado por la noche.
jueves, 28 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
28ºC
17ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
jueves, 28 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado por la noche.
jueves, 28 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas al atardecer y cielo nublado por la noche con ráfagas de viento.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
25ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 28 de agosto
25ºC
14ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo despejado por la noche.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día , cielo con nubes dispersas al atardecer y cielo despejado por la noche con descenso de temperatura nocturna.
jueves, 28 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día , cielo con nubes dispersas al atardecer y cielo despejado por la noche con descenso de temperatura nocturna.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 28 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo despejado con incremento de temperatura diurna hacia el mediodía , cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial al atardecer.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde con viento ligero y cielo cubierto por la noche.
jueves, 28 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo despejado hacia la madrugada con descenso de temperatura nocturna.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento ligero al atardecer ; cielo cubierto por la noche.
jueves, 28 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana ; cielo nublado hacia el mediodía variando a cielo con nubes dispersas al atardecer con viento moderado.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna y cielo nublado parcial al atardecer.
jueves, 28 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado con incremento de temperatura diurna durante el día y ráfagas de viento , cielo nublado parcial al atardecer.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado por la noche.
jueves, 28 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas al atardecer y cielo nublado por la noche con ráfagas de viento.