Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado al atardecer.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 28 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 28 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde.
jueves, 28 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
27ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 28 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
jueves, 28 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado al atardecer.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 28 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde.
jueves, 28 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 28 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 28 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado al atardecer.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
jueves, 28 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la tarde.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
jueves, 28 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.