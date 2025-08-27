Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
jueves, 28 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
jueves, 28 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
jueves, 28 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
jueves, 28 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
jueves, 28 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
jueves, 28 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.