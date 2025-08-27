HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 27 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, miércoles, 27 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Cajamarca, vía Senamhi HOY, 27 de agosto
Clima en Cajamarca, vía Senamhi HOY, 27 de agosto

BAMBAMARCA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana con viento moderado a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
jueves, 28 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.

CAJABAMBA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
26ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
26ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.

CAJAMARCA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con incremento de temperatura diurna.

CELENDIN - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana con viento moderado a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
jueves, 28 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.

CHILETE - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
34ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
33ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.

CHIRINOS - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
jueves, 28 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.

CHOTA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana con viento moderado a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
jueves, 28 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.

CONTUMAZÁ - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.

COSPAN - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
26ºC
11ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.

CUTERVO - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
17ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana con viento moderado a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
jueves, 28 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.

ENCAÑADA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con incremento de temperatura diurna.

JAEN - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
jueves, 28 de agosto
33ºC
17ºC
Cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.

LLAMA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana con viento moderado a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
jueves, 28 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.

SAN BENITO - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

SAN IGNACIO - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
25ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
jueves, 28 de agosto
26ºC
18ºC
Cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.

SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
miércoles, 27 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con incremento de temperatura diurna.
jueves, 28 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con incremento de temperatura diurna.
