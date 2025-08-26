HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones 2026: Somos Perú investigará a Dina Boluarte de ser gobierno

Vocero del partido político señala que si llegan a ser gobierno o tener congresistas en el parlamento en el 2026, se investigará a la presidenta Dina Boluarte.

Somos Perú, es un partido político que se autodefine como popular, democrático, constitucional y descentralista. Su fundador es el recordado exalcalde de Lima, Alberto Andrade.

A miras de las elecciones presidencial 2026, Uvaldo Pizarro secretario electoral del partido Somos Perú nos explica que tiene una visión política de centro, pues tienen la convicción de una democracia participativa.

Y de llegar a ser gobierno o tener congresistas en el parlamento en el 2026 Pizarro indicó que se investigará a la presidenta Dina Boluarte. “Hoy el Tribunal Constitucional ha emitido un fallo en donde se reserva la investigación por la investidura presidencial, pero que no quede la menor duda que cuando se llegue a ser gobierno o dentro del parlamento no vamos a escatimar, esta sí o esta (investigación) no, se tendrá que investigar y enviar la denuncia correspondiente a la Fiscalía”, dijo a La República.

Cuadros políticos

Entre sus principales cuadros políticos están el gobernador del Cusco, Werner Salcedo; el gobernador de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores; y el exfutbolista George Forsyth como líderes que pueden llegar a una competencia de elección interna en cara a estas elecciones generales 2026.

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, es un ingeniero elegido por el partido de Somos Perú y actual vocero de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, mientras que el gobernador de Lambayeque, Jorge Luis Pérez, es médico cirujano, químico Farmacéutico, investigador Clínico y ex congresista de la República.

Y George Patrick Forsyth ​ es un exfutbolista, empresario y político.​​​ Fue elegido alcalde del distrito de La Victoria en las elecciones municipales de 2018 y ejerció el cargo desde el 1 de enero de 2019 hasta el 12 de octubre de 2020, ​ fecha en la que renunció al cargo para poder postular a las elecciones presidenciales.

Pizarro sostiene que la propuesta insignia de su partido es la descentralización. “Lo que tiene que haber es la transferencia auténtica del poder político económico y administrativo para que se fortalezcan las economías locales y regionales dentro de una economía social de mercado, donde sea competitiva y abierta”.Propuestas en seguridad y educación

Propuestas en seguridad y educación

Uvaldo Pizarro señaló que en materia de seguridad ciudadana el partido plantea un trabajo continuo y permanente entre el Estado, las juntas vecinales y la Policía Nacional.

En educación propone destinar el 6% del producto bruto interno. “Con ello vamos a tener vamos a tener capacitación para los maestros, trabajar en la mejora de esas escuelas que se están cayendo por pedazos al interior del país”.

Y en salud plantea dotar con más médicos y especialistas para los hospitales nuevos y mejorar el primer nivel de atención.

