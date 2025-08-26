Carreteras del Perú: más de 570 muertos en 425 accidentes mortales en lo que va del 2025

Cada día, las carreteras peruanas son escenario de tragedias. En promedio, se registran dos accidentes mortales diarios, con tres víctimas fatales en cada uno.

El último siniestro ocurrió en Cusco el lunes 11 de agosto y dejó tres muertos y más de 30 heridos. Estos hechos revelan una crisis que involucra factores humanos y fallas de infraestructura vial.

Accidentes recientes: Cusco, Puno y la Panamericana Norte

En Camanti, Cusco, a las 5 de la mañana del lunes 11, un bus de la empresa Crespo Tours se despistó y chocó contra una chacra. El accidente dejó tres fallecidos y 30 heridos, quienes fueron trasladados a centros de salud en Quincemil y Cusco.

Un día antes, en Puno, un bus de la empresa Selva Sur se precipitó al río Inambari en la provincia de Sandia, causando 10 muertos y 38 heridos. Entre los lesionados, nueve son menores de edad. La Red de Salud de Sandia informó que el rescate fue complejo debido a la geografía del lugar.

El 8 de agosto, en el km 320 de la Panamericana Norte, un bus de Cruz del Norte que partió de Chimbote con destino a Lima se despistó, ocasionando la muerte de un menor y dejando 32 pasajeros heridos. Según el conductor, una minivan sin luces provocó la maniobra que derivó en el siniestro.

Otras tragedias en rutas turísticas y carreteras principales

El 9 de agosto, dos personas murieron y al menos 10 resultaron heridas tras el choque entre un minivan turístico y un camión de carga en la carretera Arequipa-Puno. Entre las víctimas fatales se encuentra una guía de trekking identificada como Shirley Karina P. M., de 36 años.

El comandante Víctor Vargas, jefe de la Policía de Carreteras, exhortó a los conductores a reducir la velocidad. “Recuerden que están llevando vidas. Deben manejar despacio, cumpliendo con las señales de tránsito”, señaló.

Estadísticas que preocupan: choques, despistes y atropellos

De los 425 siniestros fatales registrados hasta julio, 183 fueron choques, seguidos por despistes y atropellos. La imprudencia del conductor es la principal causa, presente en 76 casos durante el primer semestre, frente a solo nueve por imprudencia de peatones.

Expertos advierten sobre responsabilidad y falta de infraestructura

Franklin Barreto, exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP, alertó que estas cifras “pasan inadvertidas para las autoridades” y pidió reforzar la educación vial.

“Los malos hábitos generan consecuencias imprudentes. Entonces, las personas que han sido formadas de una manera incorrecta, en poco tiempo realizan maniobras imprudentes en las carreteras”, explicó. También señaló deficiencias en la infraestructura: “Los sistemas de contención de vehículos o protectores laterales en carreteras no se encuentran en buen estado. En la seguridad vial, existe la siguiente frase: la vía perdona vidas”.

Barreto también demandó más presupuesto y tecnología para Sutran: “La Sutran cuenta con poco presupuesto para cumplir su labor en toda la red nacional de vías, que tiene miles de kilómetros".