Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 25 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, lunes, 25 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Cajamarca, vía Senamhi HOY, 25 de agosto
Clima en Cajamarca, vía Senamhi HOY, 25 de agosto

BAMBAMARCA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado por la noche.
martes, 26 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.

CAJABAMBA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 26 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

CAJAMARCA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
martes, 26 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial y cielo nublado por la tarde.

CELENDIN - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
martes, 26 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.

CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado por la noche.
martes, 26 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.

CHILETE - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 26 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

CHIRINOS - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 26 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.

CHOTA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado por la noche.
martes, 26 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.

CONTUMAZÁ - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
martes, 26 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.

COSPAN - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
martes, 26 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

CUTERVO - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado por la noche.
martes, 26 de agosto
17ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.

ENCAÑADA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
martes, 26 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
martes, 26 de agosto
16ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

JAEN - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
33ºC
17ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado al atardecer.
martes, 26 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.

LLAMA - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado por la noche.
martes, 26 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.

SAN BENITO - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 26 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.

SAN IGNACIO - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
26ºC
18ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado al atardecer.
martes, 26 de agosto
25ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.

SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
martes, 26 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana ; cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
