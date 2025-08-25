Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 25 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, lunes, 25 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAMBAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado por la noche.
martes, 26 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
CAJABAMBA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 26 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CAJAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
martes, 26 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial y cielo nublado por la tarde.
CELENDIN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
martes, 26 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado por la noche.
martes, 26 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
CHILETE - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 26 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CHIRINOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 26 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
CHOTA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado por la noche.
martes, 26 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado.
martes, 26 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
COSPAN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
martes, 26 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CUTERVO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado por la noche.
martes, 26 de agosto
17ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
ENCAÑADA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
martes, 26 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo despejado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
martes, 26 de agosto
16ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
JAEN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
33ºC
17ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado al atardecer.
martes, 26 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
LLAMA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado por la noche.
martes, 26 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
SAN BENITO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 26 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
SAN IGNACIO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
26ºC
18ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día a cielo nublado al atardecer.
martes, 26 de agosto
25ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado.
martes, 26 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana ; cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.