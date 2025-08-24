Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 24 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, domingo, 24 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
13ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
13ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 25 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia ligera.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 25 de agosto
27ºC
19ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.