Clima en Lambayeque, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 24 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lambayeque hoy, domingo, 24 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CAYALTI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
lunes, 25 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.
CHICLAYO - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
lunes, 25 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.
CHONGOYAPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
lunes, 25 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.
INCAHUASI - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 25 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado por la noche.
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 25 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.
MOTUPE - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
lunes, 25 de agosto
30ºC
14ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.
OLMOS - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
32ºC
15ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
lunes, 25 de agosto
32ºC
15ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.
OYOTUN - LAMBAYEQUE
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
lunes, 25 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana a cielo con nubes dispersas durante el día con viento moderado a cielo nublado parcial al atardecer.