Clima en Ica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 24 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ica hoy, domingo, 24 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Ica, vía Senamhi HOY, 24 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
BERNALES - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo nublado al atardecer.
lunes, 25 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
CHINCHA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo cubierto con llovizna en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y ráfagas de viento.
lunes, 25 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUANCANO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
28ºC
14ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
lunes, 25 de agosto
29ºC
14ºC
Cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
ICA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo nublado con viento moderado por la tarde.
lunes, 25 de agosto
26ºC
9ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
NAZCA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día , viento moderado por la tarde.
lunes, 25 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
OCUCAJE - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde , viento moderado al atardecer.
lunes, 25 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
PALPA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
27ºC
9ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la tarde , ráfagas de viento al atardecer.
lunes, 25 de agosto
28ºC
8ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
PISCO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo nublado y ráfagas de viento al atardecer.
lunes, 25 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
SAN JUAN DE YANAC - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
lunes, 25 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
SAN PEDRO DE HUACARPANA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
lunes, 25 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día , ráfagas de viento por la tarde.