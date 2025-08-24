Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 24 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, domingo, 24 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
26ºC
5ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
lunes, 25 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia y ráfagas de viento.
lunes, 25 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia y ráfagas de viento.
lunes, 25 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
lunes, 25 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 25 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.