Sociedad

Magaly Medina lanza fuertes críticas hacia Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: "Ella sabiendo como era, se volvió a enredar con él"

La conductora de Magaly TV la Firme, lanzó fuertes críticas hacia Pamela Franco luego que esta sorprendiera con declaraciones sobre una posible ruptura

Magaly Medina lanza fuerte comentario contra Pamela López tras posible ruptura con Cueva.
Magaly Medina lanza fuerte comentario contra Pamela López tras posible ruptura con Cueva. | Foto: Composición LR

En la última emisión del programa Magaly TV La Firme, la conductora abordó la 'posible ruptura' entre Pamela Franco y Christian Cueva, luego de que la cantante retirara de sus redes sociales todas las fotografías junto al futbolista. Este hecho se produjo tras la difusión de las supuestas llamadas realizadas por Cueva a Paul Michael, actual pareja de Pamela López, su aún esposa del jugador.

Durante el programa, la popular 'Urraca' recordó los antecedentes del deportista y mencionó que Franco lo conoció cuando él aún mantenía una relación con la madre de sus hijos. Además de esto, la conductora resaltó que no sería la primera vez que Pamela Franco tiene una pareja con historiales de infidelidad. Así mismo, agrego que la cantante sabía el 'historial' del jugador. “Ella sabía con quién se metía, ella sabiendo como era, se volvió a enredar con él, ¿Cómo te vas a arriesgar por alguien que traicionó a la madre de sus hijos contigo? Para que un hombre cambie ya lo hubiera demostrado hace tiempo”. Comentó la presentadora.

PUEDES VER: Milett Figueroa minimiza romance con Pablo Heredia y asegura: "Para mí, Tinelli es mi primer argentino"

lr.pe

Posible ruptura entre Cueva y Pamela Franco

La relación entre el jugador y la cantante desde sus inicios fue muy polémica, debido a que Cueva oficializo su relación con Franco poco después de terminar su relación con su aún esposa Pamela López; sin embargo, aunque ambos se mostraban muy juntos en eventos y redes sociales, las cosas cambiaron poco después de que López denunciara públicamente que el jugador intento comunicarse por teléfono con su actual pareja, Paul Michael. Este hecho no fue tomado para bien, ya que Pamela Franco elimino de sus redes sociales poco después todas las imágenes y videos con el futbolista.

Para esto, la conductora, Magaly Medina, en llamada telefónica con Pamela López, le recordó su pasado a Pamela Franco. ''Bueno, tal vez Pamela Franco pensó: "conmigo no va a ser así, conmigo va a ser fiel, como pensó ella también que Domínguez, ¿no?'", comento la conductora. La esposa del jugador no se quedó callada y también arremetió contra la cantante y el jugador alegando que a estas alturas Pamela Franco ya debería saber quién es y agregó popular frase 'el infiel solo descansa'.

