Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CABANA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 15 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde.
CASMA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo despejado por la tarde y cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 15 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial al atardecer.
CHAVIN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
viernes, 15 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera.
CHIMBOTE - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la tarde y cielo nublado al atardecer.
viernes, 15 de agosto
18ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
CHIQUIÁN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 15 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
HUARAZ - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde.
viernes, 15 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
HUARMEY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo despejado por la tarde y cielo nublado al atardecer.
viernes, 15 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer.
POMABAMBA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera.
RECUAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
SIHUAS - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
viernes, 15 de agosto
23ºC
10ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera.
YUNGAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
25ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 15 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde.