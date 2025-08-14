Clima en Amazonas, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 14 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Amazonas hoy, jueves, 14 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAGUA GRANDE - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado parcial por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
viernes, 15 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado parcial por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia por la tarde.
viernes, 15 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado y lluvia por la tarde.
CHIRIACO - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado parcial por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
viernes, 15 de agosto
29ºC
15ºC
Cielo nublado parcial por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
PEDRO RUIZ - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia por la tarde.
viernes, 15 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado y lluvia por la tarde.
SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 14 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado parcial por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.
viernes, 15 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo nublado parcial por la mañana a cielo cubierto por la tarde con lluvia.