Resultados de La Tinka HOY miércoles 13 de agosto: conoce los últimos números ganadores, el pozo millonario y más
Consulta los números ganadores y la jugada del sorteo de La Tinka de este miércoles 13 de agosto de 2025. El pozo millonario superó los 35 millones de soles.
- Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”
- Resultados de La Tinka HOY miércoles 13 de agosto: conoce los últimos números ganadores, el pozo millonario y más
Este miércoles 13 de agosto, La Tinka realizará un emocionante sorteo con un pozo acumulado de S/35.002.453, que brinda a los participantes una oportunidad única de cambiar sus vidas con una jugada básica. Por solo S/5, los jugadores podrán seleccionar seis números en la cartilla y optar al codiciado premio mayor.
Este evento, organizado por Intralot, se transmitirá en vivo a través de las redes sociales de La Tinka, incluso por Facebook y Youtube, así como en nuestro medio de comunicación. Las cartillas para participar están disponibles en diversos centros comerciales como Plaza Vea, Vivanda, Promart y Oeschle, entre otros, para que todos los interesados puedan sumarse a esta emocionante oportunidad de ganar grandes premios.
Resultados de La Tinka HOY miércoles 13 de agosto
¿Cómo cobrar el Pozo Millonario de La Tinka?
El premio del Pozo Millonario de La Tinka se entrega exclusivamente a través de transferencia bancaria. Para recibirlo, los ganadores deben cumplir estrictamente con los términos y condiciones establecidos. Uno de los requisitos principales es presentar una solicitud de pago, la cual debe ser aprobada por La Tinka S.A.
¿Cuándo son los sorteos de la Tinka?
La Tinka realiza sus sorteos dos veces por semana, los miércoles y domingos a las 10:50 de la noche. En cada uno de estos eventos, los participantes tienen la oportunidad de ganar premios que ascienden a varios millones de soles.