El sorteo de la Tinka se realiza todos los miércoles y domingos. | Foto: composición LR | Intralot

El sorteo de la Tinka se realiza todos los miércoles y domingos. | Foto: composición LR | Intralot

Este miércoles 13 de agosto, La Tinka realizará un emocionante sorteo con un pozo acumulado de S/35.002.453, que brinda a los participantes una oportunidad única de cambiar sus vidas con una jugada básica. Por solo S/5, los jugadores podrán seleccionar seis números en la cartilla y optar al codiciado premio mayor.

Este evento, organizado por Intralot, se transmitirá en vivo a través de las redes sociales de La Tinka, incluso por Facebook y Youtube, así como en nuestro medio de comunicación. Las cartillas para participar están disponibles en diversos centros comerciales como Plaza Vea, Vivanda, Promart y Oeschle, entre otros, para que todos los interesados puedan sumarse a esta emocionante oportunidad de ganar grandes premios.