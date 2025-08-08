HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Educación con propósito: así es el nuevo campus en Ate Vitarte

Sostenibilidad, inclusión y excelencia académica se integran en el nuevo campus de la UPN, pensado para el presente y futuro de sus estudiantes.

Innovación, inclusión y sostenibilidad en un solo espacio. Fuente: Difusión.
Innovación, inclusión y sostenibilidad en un solo espacio. Fuente: Difusión.

Hablar de sostenibilidad e inclusión es comprometerse con el desarrollo responsable y el cuidado del medio ambiente. Pero esto no puede quedarse solo en palabras, debe traducirse en acciones concretas.

Con el objetivo de cumplir con altos estándares de calidad, la Universidad Privada del Norte (UPN) inauguró su nuevo campus en Ate Vitarte, un espacio que busca brindar oportunidades de formación profesional a una población de más de 600 mil habitantes.

UPN presenta nuevo campus en Ate Vitarte

La ceremonia de inauguración contó con la participación del rector de la UPN, el Dr. Martín Santana; el CEO de Laureate Perú, Álvaro Ramos; y la viceministra de Gestión Pedagógica, María Esther Cuadros, junto a autoridades del sector, estudiantes, docentes y colaboradores de la institución.

“Hoy no solo abrimos las puertas de un nuevo campus universitario; abrimos también una esperanza renovada para miles de jóvenes de Lima Este que sueñan con transformar sus vidas a través de la educación. Este momento reafirma nuestro compromiso indeclinable con el desarrollo del país desde sus cimientos: la educación”, destacó el rector de la UPN.

El programa incluyó la bendición de las instalaciones, el tradicional corte de cinta y una fotografía protocolar de las autoridades académicas junto a los primeros estudiantes. Posteriormente, los asistentes recorrieron los principales espacios del campus, entre ellos el Dojo, el laboratorio de materiales, el taller de arquitectura, el aula modular, el laboratorio multifunción, el centro de información y la terraza.

Infraestructura sostenible e inclusiva

Esta nueva sede se distingue por su enfoque inclusivo y su infraestructura innovadora. El campus incorpora ventilación cruzada, tecnología de climatización VRV, iluminación LED, sistema de riego por goteo y cargadores solares para vehículos eléctricos. De esta manera, reducen el consumo de energía y la huella de carbono, alineándose con las metas globales de acción climática.

UPN ofrecerá 12 carreras profesionales adaptadas a las necesidades del mercado laboral.

UPN ofrecerá 12 carreras profesionales adaptadas a las necesidades del mercado laboral.

Pero eso no es todo. Su nuevo campus cuenta con pisos podotáctiles, ascensores con sistema braille y señalización auditiva, aportando a la autonomía de estudiantes con discapacidad visual. Además, albergará 12 aulas teóricas, 11 laboratorios y talleres especializados, zonas colaborativas, espacios de estudio y centros de orientación académica y psicológica.

Formación profesional sin barreras

El nuevo campus ofrecerá 12 carreras profesionales alineadas con las demandas actuales y futuras del mercado laboral, entre ellas Psicología, Derecho, Administración, Ingeniería de Sistemas Computacionales, Mecatrónica y Arquitectura.

“Nuestro nuevo campus en Ate integra dos principios fundamentales que definen nuestra institución: la sostenibilidad y la inclusión. No basta con formar buenos profesionales, necesitamos formar ciudadanos responsables con el planeta, conscientes de su entorno”, señaló Santana.

UPN y su compromiso con la excelencia académica

A lo largo de su trayectoria, la Universidad Privada del Norte ha reafirmado su compromiso con la calidad educativa. Ha logrado la reacreditación institucional por el Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad (IAC-CINDA), convirtiéndose en una de las dos únicas universidades del país con esta distinción vigente hasta 2029.

También fue reconocida con el premio internacional Catalyst 2025, otorgado por Anthology, por la exitosa implementación del proyecto Anthology Adopt, orientado a mejorar la experiencia digital del estudiante y fomentar la innovación educativa.

En línea con su gestión responsable, la UPN ha sido distinguida por tercer año consecutivo con el distintivo Empresa con Gestión Sostenible 2024, otorgado por Perú Sostenible. Además, recibió la Tercera Estrella del Programa Huella de Carbono Perú, reconocimiento del Ministerio del Ambiente (MINAM) por lograr reducir su huella de carbono entre los años 2023 y 2024, cumpliendo con normas y metodologías nacionales e internacionales. 

