Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, viernes, 08 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
sábado, 09 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
sábado, 09 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con cielo nublado parcial por la tarde.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
25ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
25ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
sábado, 09 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.