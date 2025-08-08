HOY

Sociedad

Clima en Loreto, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Loreto hoy, viernes, 08 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Loreto, vía Senamhi HOY, 8 de agosto
ANGAMOS - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.

CABALLOCOCHA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
29ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.

CONTAMANA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.

EL ESTRECHO - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
35ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.

IQUITOS - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.

JENARO HERRERA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados durante el día.

LAGUNAS - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.

MAZÁN - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.

NAUTA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.

PEBAS - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.

REQUENA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
29ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.

SAN LORENZO - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.

SANTA CLOTILDE - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.

SANTA ROSA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.

STA. RITA DE CASTILLA - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.

TAMSHIYACU - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.

YURIMAGUAS - LORETO

FechaMáx.Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados durante el día.
© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

