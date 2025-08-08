Clima en Loreto, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Loreto hoy, viernes, 08 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANGAMOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
CABALLOCOCHA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
29ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
CONTAMANA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
EL ESTRECHO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
35ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
IQUITOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
JENARO HERRERA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados durante el día.
LAGUNAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
MAZÁN - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
NAUTA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
PEBAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
REQUENA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
29ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
SAN LORENZO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
SANTA CLOTILDE - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
SANTA ROSA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
STA. RITA DE CASTILLA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
TAMSHIYACU - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
YURIMAGUAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
35ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
28ºC
22ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados durante el día.