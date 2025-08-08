Clima en Ica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ica hoy, viernes, 08 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BERNALES - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
sábado, 09 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo cubierto con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
CHINCHA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
19ºC
16ºC
Cielo cubierto por la mañana con tendencia a llovizna en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
sábado, 09 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
HUANCANO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
sábado, 09 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
ICA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo cubierto por la mañana con neblina variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
sábado, 09 de agosto
28ºC
9ºC
Cielo nublado con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con descenso de temperatura nocturna.
NAZCA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
28ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
sábado, 09 de agosto
29ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna.
OCUCAJE - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo cubierto por la mañana con neblina variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
sábado, 09 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana con neblina variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
PALPA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
28ºC
9ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
sábado, 09 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
PISCO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
18ºC
16ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
sábado, 09 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde.
SAN JUAN DE YANAC - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con descenso de temperatura nocturna.
sábado, 09 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con descenso de temperatura nocturna.
SAN PEDRO DE HUACARPANA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
sábado, 09 de agosto
13ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.