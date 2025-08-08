Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, viernes, 08 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Huancavelica, vía Senamhi HOY, 8 de agosto
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
23ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
sábado, 09 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
sábado, 09 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
18ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
sábado, 09 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
17ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
sábado, 09 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.