Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, viernes, 08 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Apurímac, vía Senamhi HOY, 8 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 09 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
20ºC
-4ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 09 de agosto
20ºC
-3ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
28ºC
2ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 09 de agosto
28ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 09 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
sábado, 09 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.