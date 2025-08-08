Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, viernes, 08 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CABANA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 09 de agosto
16ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
CASMA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la tarde con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 09 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la tarde y cielo nublado parcial al atardecer.
CHAVIN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado por la mañana y cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 09 de agosto
26ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado por la mañana y cielo nublado por la tarde.
CHIMBOTE - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la tarde con tendencia a cielo nublado al atardecer.
sábado, 09 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la tarde con tendencia a cielo nublado al atardecer.
CHIQUIÁN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
24ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 09 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
HUARAZ - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 09 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado por la tarde.
HUARMEY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la tarde con tendencia a cielo nublado al atardecer.
sábado, 09 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la tarde con tendencia a cielo nublado al atardecer.
POMABAMBA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 09 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial por la tarde.
RECUAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 09 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
SIHUAS - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
26ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 09 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
YUNGAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
26ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 09 de agosto
25ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.